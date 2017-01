Die globale Gefahr

Das Establishment ist gescheitert, der heutige Tag Schlüsselereignis und Zäsur zugleich. Der Milliardär, Reality-TV-Star und Hassprediger Donald J. Trump wird der 45. US-Präsident. Die vergangenen Monate haben es verdeutlicht: Trotz Dutzender Interpretationsmuster gibt es immer noch keine Einigkeit in der Frage, was zu Trumps Sieg geführt hat. Tatsache ist hingegen die globale Verunsicherung, die mit dem Amtsantritt von „The Donald“ einhergeht.

dsabharwal@tageblatt.lu dsabharwal@tageblatt.lu

Das amerikanische Politsystem hat auf ganzer Linie versagt. Während sich die Republikaner zunehmend radikalisierten, wirkten die Demokraten in ihrem neoliberalen Rausch wie gemäßigte Republikaner. Die USA sind zu einem Land der Ungleichheit verkommen, das zwar brillante Eliten und Institutionen hervorbringt, jedoch weniger denn je dazu in der Lage ist, die Schere zwischen armen und reichen Bevölkerungsgruppen zu schließen. Somit beginnt das Experiment Trump. Er steht für das kaputte Mediensystem, die Gier der Finanzelite und so ziemlich für alles, woran die USA über die Jahre politisch zugrunde gingen.

Und doch hat eine Hälfte der Wähler diesem selbstherrlichen Businessman ihr Leben in die Hände gelegt. Sozial-, Außen- und Wirtschaftspolitik werden künftig seinen Stempel tragen. Präsident Trumps Amtsübernahme ist Ausdruck einer defekten Weltordnung. Selbst wenn ihm einige Glücksgriffe gelingen, ist seine Unberechenbarkeit eine globale Gefahr.