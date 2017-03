Politiker und Geld ...

Alle, die in der Demokratie noch immer das beste der möglichen politischen Systeme erkennen, sollten dem Franzosen Fillon dankbar sein. Seine unglaublichen Geschichten zeigen auf, wie abhängig große und wichtige Politiker vom Geld sein können, und welche Tricks sie anzuwenden bereit sind, um ihr Einkommen anzureichern. Herr Lambda, Steuerzahler wie du und ich, macht sich kaum Gedanken über die Verhältnismäßigkeit der Einkommen. Er nimmt die Dinge so, wie sie sind, solange sie ihm „normal“ erscheinen. Ist normal, dass Top-Sportler 5, 10, 50 und mehr Millionen pro Jahr für ihre Kunst kassieren (Ronaldo 88, Messi 81,4, LeBron 77,2, Federer 67,8, Hamilton 46, z.B.)?

Ist normal, dass Top-Entertainer sogar noch höher fliegen? Wie Taylor Swift, die Songs schreibt und singt, für 170 Millionen Dollar im Jahr? Sorry, man muss die Dame nicht kennen. Ist normal, dass Hunderte von CEOs (Generaldirektoren, sagte man früher) leicht über die 10 Millionen kommen? Gestern stand noch einer in der Zeitung, der SAP-Chef Bill McDermott, mit 15,33 Millionen. Dagegen nehmen sich die Abfindungen, Entgelte, Diäten, Entschädigungen oder wie auch immer man die Einkünfte aus politischer Tätigkeit nennen mag, recht bescheiden aus.

In 1.000 Euro etwa so (aufgerundet, ohne Kost, Logis, Fuhrpark, Stab, Spesen): Trump 354 (auf die er anscheinend verzichtet), May 183, Hollande 179, Rajoy 185, Orban (der Arme, mit fünf Kindern!) 24, Juncker 306, Erdogan 176, Merkel 290, Xi 120, Putin 120, Michel 230, Bettel 280 (laut Wort), Papst Franziskus 0,0 usw., usf. Da kommen einem fast die Tränen. Tatsache ist, dass die Spitzenpolitiker, genau wie Spitzenforscher und Wissenschaftler im Öffentlichen Dienst, für ihre unverzichtbare Arbeit, die nur dem Allgemeinwohl und nie persönlichen Interessen dienen sollte, bei weitem nicht so gut bezahlt sind wie ihre Partner und Gegenspieler aus der Wirtschaft und den Finanzen, beispielsweise, vom Showbiz ganz zu schweigen.

Das ist mit Sicherheit eine der Erklärungen dafür, dass es viele der Fähigsten nicht mehr in die Politik zieht, und vielleicht auch dafür, dass es im politischen Geschäft immer wieder Leute gibt wie Fillon sowie zahllose späte Absahner, die sich in Verwaltungsräten tummeln oder mit teuren Reden um die Welt touren. In Luxemburg blieben wir bislang von dieserart Skandalen verschont. Das heißt aber nicht, dass es keine Gerüchte gäbe und kein wachsendes Misstrauen gegenüber den offiziellen Verlautbarungen. So manchem Zeitgenossen gibt die ständig wachsende Zahl der Kommunikationsbediensteten zu denken. Viel einfacher wäre es, wenn die Berufsjournalisten, wie schon unter Santer und Juncker verlangt, bei den Behörden Informationen einfordern könnten, anstatt darum betteln zu müssen. An der „Geldfrage“ kommt sowieso keiner vorbei, solange die flagranten Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft nicht ausgehobelt sind.

Wer in Luxemburg ein Einkommen bezieht, das 1.730 Euro nicht überschreitet, ist dem Armutsrisiko ausgesetzt. Das waren 2015 nicht weniger als 78.716 Mitbürger. Man weiß auch, dass, bei 426.000 Stellen insgesamt, 10,8% der Lohnabhängigen dem Armutsrisiko ausgesetzt sind, derweil 10% über 104.000 Euro im Jahr verdienen. Zu diesen 10% gehören natürlich alle auf nationaler Ebene tätigen Politiker gleich welcher Schattierung. Muss die Öffentlichkeit mehr wissen? Sie muss nicht. Aber sie sollte, um der politischen Hygiene willen.