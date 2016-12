Wenig und spät, aber ...

US-Präsident Barack Obama hat zu lange an wundersame Effekte seiner Diplomatie geglaubt. Während seiner ersten Amtszeit biss er sich selbst die Zähne an Benjamin „Bibi“ Netanjahu aus. Danach ließ er seinen Außenminister John Kerry ins Messer laufen, indem er ihm das Dossier überreichte. Man kann den beiden Obama-Administrationen keinen schlechten Willen mit Blick auf den Nahostkonflikt unterstellen – Erfolg sieht jedoch anders aus.

Umso mehr möchte man nun nach Verabschiedung von Resolution 2334 im Rahmen des UN-Sicherheitsrats sagen: Immerhin, aber warum hat es so lange gedauert? Wieso ließ sich Obama so lange vorführen und Israels Siedlungspolitik weiter gedeihen? Warum konnte er, der 2009 mit seiner legendären Kairoer Ansprache den Nahen Osten begeisterte und ihn neu aufbauen wollte, nicht einmal diese legal nicht bindende Geste zumindest zu Beginn seiner zweiten Amtszeit Realität werden lassen?

Es wirkt wie so oft bei Obama: Sein Wunsch nach historisch großen Gesten gekoppelt an realpolitische Zaghaftigkeit hat ihn immer wieder in außenpolitische Fallen tappen lassen. So brillant seine Iran- und Kuba-Politik sind, so desaströs waren seine Rezepte für den Irak, Libyen, Syrien und die Ukraine.

In acht Jahren Obama-Administration gab es lediglich neun Monate direkte Gespräche zwischen Benjamin Netanjahu und Mahmud Abbas. Der Rest der Zeit wurde damit verbracht, Fakten zu schaffen. Dies geschah etwa in Form der verschärften Siedlungspolitik Israels.

Demnach könnte man nun frustriert zur Bilanz gelangen: Es passierte unter Obama zu wenig, zu spät. Selbst wenn dies jedoch stimmen sollte und der praktische, unmittelbare Nutzen von Resolution 2334 überschaubar ist, so darf die Symbolik und Eindeutigkeit der Resolution nicht unterschätzt werden. Alleine die Reaktion Israels zeigt, dass Obama seinem Erzfeind Netanjahu und „President elect“ Donald Trump ein besonders vergiftetes Geschenk hinterlassen hat.

Worüber kaum jemand die vergangenen Tage geschrieben hat, sind die Klagen Palästinas – das seit 2012 den Status des Beobachterstaats bei der UNO genießt – beim Internationalen Strafgerichtshof (ICC). In einer geht es insbesondere darum, die Legalität der israelischen Siedlungen zu hinterfragen. Genau in diesem Zusammenhang ist die Sprache der UN-Resolution 2334 eindeutig und explosiv: Alle Siedlungen Israels auf den besetzten palästinensischen Gebieten verstoßen laut ihr gegen internationales Recht.

Dass Netanjahu und seine Regierung derart nervös reagieren, lässt sich alleine mit diesem Aspekt der Resolution erklären. Sollte sich der ICC am Ende dafür entscheiden, gegen Israel zu ermitteln, könnten sich die Palästinenser bei ihrer Klage auf die Entscheidung des Sicherheitsrats berufen.

Allerdings weckt besonders ein Szenario nicht gerade viele Hoffnungen: Selbst wenn die Palästinenser am Ende solch einen Prozess gewinnen würden, bleibt die Frage, was ein Sieg wert wäre. Denn momentan deutet nichts darauf hin, dass Netanjahu im Zusammenspiel mit Trump die Siedlungspolitik beenden wird. Aus der Zwei- wäre am Ende eine Ein-Staaten-Lösung geworden und die Räumung der Siedlungen nicht mehr umsetzbar.