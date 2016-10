Auch das ist Luxemburg

Luxemburg hat Bestnoten als Finanzplatz, greift als Vorreiter in Sachen Wirtschaft nach den Sternen und auch die Netze der Sozial- und Gesundheitssysteme fangen die meisten von uns auf, wenn es mal im Leben nicht so rund läuft. Aber eben die meisten und nicht alle. So leben am Rande unserer Gesellschaft Menschen, die obdachlos sind, keine Papiere haben oder, aus welchen Gründen auch immer, sich in einer prekären Situation befinden. Solche Menschen können nicht zum Arzt gehen, wenn sie krank sind und bekommen keine Impfung und Medikamente verschrieben, wenn sie sie brauchen. Unter diesen Bedürftigen sind auch Kinder.

Eigentlich absurd. Und doch bittere Realität für Hilfsorganisationen wie „Médecins du monde“, die jetzt eine Grippeimpfkampagne für Obdachlose gestartet hat. Hier opfern Ärzte ihre Freizeit, um Bedürftige kostenlos zu versorgen. Die Hilfsorganisation finanziert sich nur aus Spenden.

Und winken Sie jetzt ruhig mit „Gutmenschen“ und „Selbst schuld“ ab, wenn Sie das hier lesen. Möglicherweise haben Sie recht, manche haben sich tatsächlich selbst in diese prekäre Lage hineingeritten. Aber was ist mit den Kindern? Woran sind sie schuld?

An dieser Stelle geht der Dank an alle Hilfsorganisationen, die täglich Unglaubliches leisten, um Ungerechtigkeiten wie diesen entgegenzuwirken und gleichzeitig an alle, die mit ihrer Spende diese Hilfe möglich machen.