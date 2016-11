Staugefahr in Remich

Konkret wird das Teilstück in Richtung Luxemburg zwischen der place du Marché und der montée de la Chapelle am Samstag, dem 5. November ab sieben Uhr morgens bis Sonntag, den 6. November um 18 Uhr einseitig für den Verkehr gesperrt.

Ebenfalls für den gleichen Zeitraum ist die Strecke in Richtung Luxemburg ab der Kreuzung mit der route du Vin, der N10, bis zur rue Enz dicht. Für die Dauer der Arbeiten ist eine Umleitung vor Ort eingerichtet. Neue Linksabbiegerspur

Grund für die Straßensperrung sei zunächst eine veränderte Verkehrsführung, erklärte der erste Schöffe Gaston Thiel (CSV) gestern auf Nachfrage. Bisher „bremsten“ Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Luxemburg kamen und in der rue Enz nach links zum Rathaus oder zur Apotheke abbiegen wollten, „den Verkehr an der Kreuzung aus“, sagte Thiel. Nun wird dem Abhilfe geschaffen, indem eine eigene Fahrspur für Linksabbieger eingerichtet wird. Als Abschluss der Arbeiten im Rahmen dieses Projekts wird am Wochenende auf dem betroffenen Streckenabschnitt der endgültige Straßenbelag aufgetragen, erklärte Thiel weiter.