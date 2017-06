Nationalfeiertag, aber ...

Bei gutem Wetter macht es einem jedes Jahr Spaß, den Vorabend vom Nationalfeiertag in der Stadt zu verbringen. Zumindest so lange, bis man in einer Menschentraube feststeckt und es weder vor noch zurück geht. Wie jedes Jahr war es auch 2017 beim Abschuss des Feuerwerks wieder so weit. Jeder versucht, auch ja den besten Blick auf das Spektakel am Himmel zu haben. Wie jedes Jahr schrillen dann bei manchem die Alarmglocken. Was würde passieren, wenn es in diesem Moment zu einem Zwischenfall kommt? Es muss nicht unbedingt ein Terrorakt sein. Schon ein kleines Feuer, ein missverstandenes Gespräch oder einfach nur eine Lichttäuschung könnte bei den angespannten Nerven der Leute eine Massenpanik auslösen.

Die engen Gassen der Altstadt rund um die place de la Constitution sind so überfüllt, dass sich die Leute ohne Panik schon fast zerdrücken. Die Fluchtwege sind ebenso beengt: Betonblöcke, Absperrungen, Bühnen blockieren den Weg ... Eine Katastrophe hier zu vermeiden, scheint nur schlecht möglich zu sein.

Wir sollten nicht darauf verzichten, unsere Nation zu feiern. Doch muss man nicht langsam einsehen, dass der traditionelle Abschussort des Feuerwerks nicht mehr zugänglich genug ist, um die Menschen das Spektakel in Sicherheit genießen zu lassen? Es ist an der Zeit, sich nach Alternativen und Lösungen umzusehen.