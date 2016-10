Die Erfolgsstory geht weiter

Seit vergangenem Sonntag ist die Straßenrad-Saison auch für den letzten luxemburgischen Profi beendet. Jempy Drucker, Bob Jungels, Christine Majerus und Co. haben wieder einmal für einige Erfolge gesorgt und damit die Position des Radsports als erfolgreichste Sportart auf ein Neues gestärkt. Es war die beste Saison seit langem.

Chris Schleimer cschleimer@tageblatt.lu Chris Schleimer cschleimer@tageblatt.lu

Wer hätte gedacht, dass ein Luxemburger sich drei Tage in Rosa kleiden dürfte oder eine Etappe bei der Vuelta gewinnen könnte? Pünktlich zum Abschied von Frank Schleck haben Jungels und Co. gezeigt, dass sie reif dafür sind, an die großen Erfolge ihrer Vorreiter anzuknüpfen. Auch wenn sie das Potenzial haben, noch stärker zu werden, gehören sie zweifellos zur Weltelite. Der Generationenwechsel im luxemburgischen Radsport hat definitiv stattgefunden.

Zehn internationale Erfolge hat Luxemburg dieses Jahr vorzuweisen, eine Bilanz, die ohne Christine Majerus etwas anders aussehen würde, immerhin hat sie allein sechs Siege zu Buche stehen. Im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen wird sie nicht mit ihren Vorgängerinnen verglichen, sondern nimmt eine Vorreiterrolle ein. Nicht zuletzt ist es ihr zu verdanken, dass sich auch im Damenradsport etwas tut.

Mit zehn Siegen liegt die Latte für 2017 äußerst hoch, doch wenn eine Sportart in Luxemburg das schaffen kann, dann nur der Radsport, und daran wird sich in den kommenden Jahren auch nichts ändern.