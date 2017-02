Jeder Polizist ein Tesla

Die Luftqualität leidet unter den vielen Dieselfahrzeugen. Diese produzieren Feinstaub, Stickoxide und eine ganze Reihe anderer gesundheitsschädlicher Stoffe.

Jean-Philippe Schmit

jpschmit@tageblatt.lu Jean-Philippe Schmitjpschmit@tageblatt.lu

Vor kurzem hat die Regierung die Entdieselung des luxemburgischen Fuhrparks ausgerufen. Käufer von umweltfreundlichen Wagen erhalten in Zukunft eine Steuererleichterung – auch jene, die ein VW-Elektroauto kaufen. Das Unternehmen Webtaxi geht noch einen Schritt weiter. Seit dem Jahr 2012 fahren die, anfangs noch belächelten, Toyota-Hybrid-Fahrzeuge die Kundschaft durch die Hauptstadt. Gestern wurde bekannt, dass der saubere Benzin/Elektro-Fuhrpark ausgebaut werden soll. „Die 20 neuen Null-Emissions-Lizenzen waren nach zwölf Sekunden weg“, sagte François Bausch.

Das zeigt, dass es Alternativen zum schmutzigen Diesel gibt und dass diese wirtschaftlich vertretbar sind. Es ist zu hoffen, dass durch einen breiten Einsatz dieser emissionsarmen Fahrzeuge die Luftqualität zunehmen wird.

Doch der Staat Luxemburg, der ja die Entdieselung will, sollte in diesem Feld Vorbild sein. Mehrere Tausend Fahrzeuge gehören staatlichen Verwaltungen. So wurde z.B. am Wochenende bekannt, dass die Polizei 35 neue Autos kaufen will. 14 von diesen sollen Diesel tanken.

Vorbild zu sein, wäre doch so einfach; bei Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen gibt es mittlerweile genügend Alternativen.