Auf die nächsten hundert ...

Heute Abend wird sich alles, was in Luxemburg Rang und Namen hat, auf Belval in den für diese Gelegenheit symbolträchtigen Universitätsgebäuden einfinden, um dem OGBL stellvertretend für die ersten freien Gewerkschaften (aus denen der „Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg“ hervorging) für hundert Jahre Existenz zu gratulieren.

In den Wirren des Ersten Weltkriegs entstanden, haben die freien Gewerkschaften das Land in einer Weise mitgeprägt, die auch dazu geführt hat, dass Luxemburg heute immer noch über ein Lohnmodell verfügt, das quasi einzigartig in Europa ist (automatische Anpassung der Löhne und Gehälter durch das Index-System).

Doch das ist nur ein (positiver) Aspekt der Gewerkschaftsarbeit hierzulande. Unzählige Kundgebungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in einzelnen Betrieben oder ganz allgemein für alle Arbeitnehmer im Lande, unermüdlicher Einsatz in den unterschiedlichsten Gremien, Tausende von geführten Verhandlungen im Interesse des Salariats, aber auch Resistenz gegen die Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg gehören zur hundertjährigen Geschichte der freien Gewerkschaften. All dies wird heute Abend gefeiert.

Unsere 103-jährige Zeitung gratuliert gemeinsam mit allen fortschrittlichen und emanzipatorischen Kräften zum hundertjährigen Jubiläum einer großen Bewegung ...