Le Tageblatt, demain

Qui ne lit pas n’est pas à même durablement d’avoir de pensée et de raisonnement cohérents.

Qui ne lit pas se prive de la découverte de mille et un sujets passionnants et a du mal à comprendre les tenants et les aboutissants d’un dossier, quel qu’il fût.

Qui ne lit pas, surtout chez les enfants et les jeunes, a une capacité de concentration inférieure, ainsi le montrent des études scientifiques.

Lire exige du temps; lire est un acte de plaisir. Que l’on soit d’accord ou non. Car cela ouvre la voie à la réflexion et celle – toute aussi importante – à la discussion avec autrui et au débat public.

Nos sociétés sont en mutation profonde. Et les médias sont obligés d’en prendre acte. Certes, les personnes bien informées et celles qui veulent peser pour influer sur le cours des choses lisent autant sinon plus que jamais. Mais le grand nombre, qu’en est-il? Cédera-t-il aux sirènes du superficiel, de l’approximatif?

Le Tageblatt a le bonheur et la chance d’avoir un socle solide d’abonnés. Ce qui explique sa longévité: 104 ans bientôt ... Et il a bien l’intention de tenir sa place et son rôle dans la société de demain, quitte à s’adapter à son lectorat du futur. Le concept est facile à comprendre: un quotidien lisible avec une pagination adaptée à l’époque: 48 pages. Une structure très ordonnée en 4 cahiers, un graphisme élégant placé sous le signe de la lisibilité, une photographie haut de gamme et surtout l’accent mis sur l’excellence, celle-là même qui apportera chaque jour aux lecteurs une plus-value.

Un principe qui s’appliquera du cahier 1 (transnational et trans-sujet), par le cahier 2 (Politik, Economie, Kultur), au cahier 3 (Die Welt des Sports), au cahier 4 (Lëtzebuerg – den Iwwerbléck). Avec, et sur papier amélioré, un supplément Magazine chaque semaine, à la fois sérieux, scientifique et ludique.

Que nos abonnés fidèles ne se croient surtout pas privés de leur information locale traditionnelle. Celle-ci trouvera une meilleure place, plus de place même, dans un supplément fréquent qui prendra en compte ce qui se passe dans les régions, villes et villages, les associations et les clubs, les organisations et les manifestations à caractère familial.

Nous le savons tous: l’information générale, l’information brute est de plus en plus l’apanage d’Internet. Par le biais des applications, des sites web, des réseaux sociaux. Mais elle ne suffit pas à „éclairer nos lanternes“, en d’autres mots à faire de nous des citoyens matures et pleinement responsables. Pour cela, il faut de l’analyse, l’aide au débat public évoqué par le biais des commentaires, chroniques, billets, interviews, ou encore une meilleure connaissance des acteurs dans tous les domaines, notamment à travers le portrait.

La presse écrite papier (print) sera, demain, pour les curieux, ceux qui seront soucieux d’en savoir plus. La presse écrite digitale (web) sera aujourd’hui, demain. Les deux étant complémentaires.

Aussi, la nouvelle étape du Tageblatt sera, d’ici quelques mois, la présentation de notre offre numérique, complète, nouvelle et multiple.

Bien sûr, tout défi est passionnant. Bien sûr, tout défi est complexe. Bien sûr, en tendant vers l’excellence, nous savons qu’il faut du temps, un rythme de croisière ... et la lucidité pour admettre que cette excellence n’est jamais véritablement acquise. Mais nous sommes fermement décidés à relever ce double défi. Plein d’espoir que vous, nos lecteurs, tant sur le print que sur le web, nous suivez, avec plaisir, satisfaction, et surtout au démarrage, avec compréhension et indulgence pour les failles.

Ce pourquoi nous vous remercions d’emblée.