Offene Fenster ...

Diese Koalition, die sich aus allen größeren Parteien außerhalb des traditionellen Premier-Lieferanten CSV zusammensetzt, mag nicht jeden zufriedenstellen (Grund zum Meckern gibt es immer); ein Verdienst ist Rot-Blau-Grün aber nicht abzusprechen: Das ursprüngliche Versprechen, die Fenster groß aufzureißen und den klerikal geprägten Mief abziehen zu lassen, wurde eingehalten.

Ähnlich wie bei der letzten CSV-freien Koalition, die bereits fast ein halbes Jahrhundert zurückliegt und unter dem glamourös auftretenden Gaston Thorn (konservative Kreise haben bis heute die Geburtstagsfeier zum 50. von Thorn mit weltoffener Gästeliste, auf der u.a. die bis heute wohl bedeutendste deutsche Chanson-Sängerin und Schauspielerin Hildegard Knef stand, nicht überwunden) Todesstrafe und obligatorischen Militärdienst sowie eine ganze Reihe von diskriminierenden Gesetzen, die Frauen benachteiligten, abschaffte, hat auch diese Regierung das Land weitergebracht.

Ging es allerdings in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts vor allem darum, den Rückstand auf die globale, post-60er geprägte Epoche wettzumachen, so traut die Bettel-Schneider-Truppe sich mit positiver Komplizität der Grünenbewegung (die lange nach Thorn entstanden ist) etwas mehr zu und verunsichert damit nicht nur die traditionell Konservativen.

Natürlich darf die aktuelle Auseinandersetzung zwischen erzkonservativen, rückständigen und fortschrittsfeindlichen Kirchenfabriklern – die sich, ohne auch nur in geringster Weise demokratisch legitimiert gewesen zu sein, über mehr als ein Jahrhundert, mit größter Selbstverständlichkeit und unkontrolliert, in den kommunalen Kassen bedienen konnten – und der Bistumsführung unter Erzbischof Hollerich, der sich von seinen „Schafen“ in einer Weise angegriffen fühlt, die ihn auf Suche nach Sukkurs (und Trost?) regelmäßig zum Pontifex nach Rom treibt, mit einer gewissen Belustigung beobachtet werden.

Über diese Konsequenzen der angekündigten Trennung von Staat und Kirche (die endlich – und diese Maßnahme sollte nicht unterschätzt werden – die unwissenschaftlich und abseits jeglicher Vernunft agierenden und propagierenden Katecheten endlich aus den öffentlichen Schulen verbannt hat) hinaus bringt die Koalition tatsächlich nicht nur frische Luft ins Land, sondern geht in manchen Bereichen der Organisation des gesellschaftlichen Lebens weiter als viele andere Staaten.

So wurde die gleichgeschlechtliche Ehe in Luxemburg problemlos umgesetzt, während z.B. ein Erbe einer einst gesellschaftlich recht modern auftretenden Sowjetunion sich auf diesem Gebiet extrem schwertut. In der Tat tritt das selbsternannte Potenzwunder Putin bei solchen Fragen auf wie Luxemburger Religionslehrer des 20. Jahrhunderts (siehe oben), ebenso wie usurpatorisch veranlagte Führer europäischer Nationen, besonders im Osten des Kontinents.

Auch die angekündigte Reform des Scheidungsrechtes (vgl. unsere Samstags- und Sonntagsausgabe) geht familien- und gesellschaftspolitisch in die richtige Richtung. Die Koalition hält ihre Versprechen ...

