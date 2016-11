Maßnahmen überfällig

Die Wohnsituation in Luxemburg ist zurzeit alles andere als optimal. Die Mieten und Kaufpreise schießen weiter in die Höhe. Die „Fondation IDEA“ hat nun Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt. Einige davon sind eigentlich schon längst überfällig, besonders jene, welche die Wohn- und Mietgemeinschaften betreffen. Die „Fondation IDEA“ fordert einen klaren juristischen Rahmen für diese Art des Zusammenlebens.

Im Ausland ist das Prinzip der Wohngemeinschaft längst nichts Neues mehr. Zahlreiche Studenten leben in WGs und auch ältere Menschen tendieren aus Kostengründen oder Gründen der Geselligkeit häufig zum Leben in einer Wohngemeinschaft. Hier in Luxemburg scheint das Konzept allerdings noch immer Neuland zu sein.

Der Vorschlag von IDEA, Steuerbefreiungen oder -entlastungen bei Vermietung von überschüssigem Wohnraum oder leer stehenden Immobilien zu gewährleisten, könnte in der Tat Eigentümer dazu anregen, diese Begünstigungen in Anspruch zu nehmen.

Jedoch ist auch diese Prozedur längst überfällig, um gegen die prekäre Wohnsituation anzukämpfen. Umso wichtiger ist es, dass die Regierung die Umsetzung solcher Maßnahmen weiter unterstützt, damit es auch in Zukunft bezahlbaren Wohnraum gibt und die Preise den Spekulanten nicht weiter in die Hände spielen.