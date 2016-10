Nicht zu unterschätzen

Das Thema Sicherheit im Internet mag nicht besonders sexy sein, es wird aber von Tag zu Tag wichtiger. Dabei geht es nicht nur um elektronische Bezahlvorgänge oder Online-Banking.

Christian Muller cmuller@tageblatt.lu Christian Muller cmuller@tageblatt.lu

Mit jedem Tag, an dem das Internet unser Leben weiter vereinfacht, steigen die Risiken für den Verbraucher. Künftig wird es möglich sein, die Alarmanlage übers Internet zu aktivieren, den Geschirrspüler oder die Heizung einzuschalten. Dabei wächst die Anzahl der Cyber-Attacken stetig. Wer böse Absichten hegt und über das notwendige Fachwissen verfügt, der kann sich in all die zuvor erwähnten Systeme reinhacken. Sogar digitale Banküberfälle sind heute möglich – und auch bereits passiert.

Dabei kann niemand, nicht einmal das größte Unternehmen oder der größte Staat der Welt, eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie bieten. Es ist wie bei einer Mauer in der realen Welt. Keine ist zu hundert Prozent undurchlässig. Dabei handelt es sich um eine Problematik, die auch der einzelne Nutzer von Dienstleistungen nicht mehr ignorieren kann. Das derzeit größte Risiko ist, dass Nutzer unvorsichtig mit ihrem Passwort umgehen oder dass sie auf Phishing-E-Mails reinfallen und ihr Passwort sogar freiwillig preisgeben.

Daher heißt es, sich gut informieren – und gut aufpassen, auf welchen Internetseiten man sein Passwort einträgt.