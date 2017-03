Digitale Unmündigkeit

Die CIA kann also mittlerweile sogar mit dem Internet verbundene Fernsehgeräte als Wanzen verwenden. Zwischen Empörung und „halb so wild, machen ja alle Geheimdienste“ verläuft die Debatte rund um die neuen WikiLeaks-Enthüllungen. Bei allem im Tagesgeschäft üblichen Zynismus wäre es mehr als fahrlässig, die neuesten Enthüllungen als „Business as usual“ abzutun.

Ja, alle Geheimdienste versuchen, in der digitalen Welt und bei jeder Form von Hardware Schwachstellen auszunutzen. Überraschend ist die Erkenntnis der WikiLeaks-Enthüllungen insofern nicht. Jedoch ist dies kein Freifahrtschein, um sich der gelangweilten Gleichgültigkeit hinzugeben. Dennoch scheint gerade die demokratische Zivilgesellschaft in den USA in dieser Hinsicht eine doch besonders hypokritische Linie zu fahren.

Während Tag für Tag US-Präsident Donald Trump für jede Handlung – ob sie nun politisch relevant ist oder nicht – auseinandergenommen wird, werden die CIA-Praktiken aus der Obama-Zeit als Kavaliersdelikte behandelt. Es stimmt, dass die US-Geheimdienste eng mit ihren britischen Kollegen zusammenarbeiten und Washington somit kein Einzeltäter ist: So ziemlich jedes Land mit einem ernst zu nehmenden Sicherheitsapparat versucht, von Staaten über Regierungen bis hin zu Geschäftsleuten und Bürgern jeden auszuspionieren – wenn die eigenen Interessen es erfordern. Gerade deshalb sollte die Kritik nicht halbherzig ausfallen und nicht nach einer kurzen Weile wieder verhallen.

Denn es wird immer deutlicher, wie sehr vor allem die normalsterblichen Zivilisten verwundbar sind. Während viele Bürger den technischen Entwicklungen hinterherhecheln oder einfach abgehängt werden, sind Regierungen, IT-Experten und auch Kriminelle bereits dabei, die neue digitale Welt zu erobern. Umso mehr muss in Schulen das digitale Know-how vermittelt werden, um künftige Generationen vor digitaler Unmündigkeit zu schützen.