Programme sind eine Sache ...

Auf Seite 2 der Tageblatt Ausgabe (27.2.2017) beschäftigen wir uns mit den Möglichkeiten der Aufarbeitung von Geschichte und damit der Aufklärung von Schülern im Zusammenhang mit dem wieder aufkeimenden Rechtsextremismus und Rechtspopulismus.

Rassendiskriminierung im Dritten Reich sowie der Holocaust sind Themen in den Schulbüchern. Dadurch wird unserer Jugend nicht nur Wissen, sondern durch dieses Wissen auch Werte vermittelt.

Die entsprechenden Texte in den Schulbüchern sind, sowohl im klassischen als auch im technischen Sekundarunterricht, durchaus in Ordnung, auch wenn das Geschichtsbuch im EST näher an der nationalen Geschichte ist und so etwas plastischer und damit auch interessanter daherkommt. Auch der vorgesehene Besuch eines Museums oder einer historischen Gedenkstätte ist durchaus sinnvoll: Wer als Schüler Auschwitz besuchte, ist wenig empfänglich für Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ...

Unabhängig von der Literatur bleibt allerdings – was im Übrigen für alle Fächer gilt – die pädagogische Qualität der jeweiligen Lehrer entscheidend.

Und, wie der Historiker Vincent Artuso in einem kurzen Gespräch erläuterte: Geschichte kann nicht alles. Wenn die sozialen Bedingungen die Menschen in Armut drängen, spüren Rechtsextreme Aufwind; wie dies die Geschichte übrigens zeigt.