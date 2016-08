Wer wird unsere Rente zahlen?

Manche Menschen sind immer noch der Meinung, dass „die Ausländer uns die Arbeit wegnehmen“. Sie geben Zugezogenen die Schuld an der vermeintlich schlechten wirtschaftlichen Lage. Doch diese Menschen irren. Der IWF hat in einer Studie dargelegt, dass es nicht die Zugezogenen sind, die der Zukunft der Wirtschaft schaden, sondern diejenigen, die den aktuellen Reichtum überhaupt geschaffen haben, die Alten. Die Bevölkerung in den Industriestaaten wird immer älter. Dies könnte in einigen Jahren dazu führen, dass die Rentensysteme zusammenbrechen, und hat weitere negative Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft.

Der Währungsfonds schlägt neben Steuersenkungen auch flexiblere Arbeitsmärkte und andere Lösungen vor, um diesem Problem zu begegnen. Die naheliegendste Lösung – mehr Kinder – kommt in der Studie nicht vor. Es wäre auch vermessen, die Bevölkerung zur Reproduktion aufzurufen, nur um die Wirtschaft zu stützen.

Eine andere Lösung könnte die Immigration sein. Die Menschen, die in die Industriestaaten auswandern, seien es Kriegs- oder Wirtschaftflüchtlinge, senken den Altersdurchschnitt und wollen Reichtum – auch für sich selbst – schaffen. Es kann also zur Situation kommen, dass die Rente des ausländerfeindlichen Seniors in Zukunft zu einem Teil von der Arbeit von Zugezogenen finanziert wird.