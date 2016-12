Für Flüchtlinge ist es schwierig, in Luxemburg eine Arbeit zu finden. Das liegt nicht nur an der komplexen Sprachensituation oder an den unterschiedlichen Ausbildungen, sondern auch häufig an fehlenden sozialen Kontakten, die im kleinen Großherzogtum in allen gesellschaftlichen Bereichen eine große Rolle spielen. „Wann s de ee kenns“, oder wenigstens „ee kenns, deen ee kennt ...“. Auf dieser Grundlage werden immer noch viele Stellen in Luxemburg vergeben. Jemanden kennenzulernen, ist aber vor allem für Flüchtlinge nicht einfach. Häufig wohnen sie sozial isoliert in einem „Foyer“. Die einzigen Kontakte, die sie haben, sind andere Flüchtlinge oder Asylantragsteller, die ihre elende Situation teilen. Das liegt vor allem daran, dass es nicht ausreichend bezahlbaren Wohnraum in Luxemburg gibt. Die Wohnungen auf dem freien Markt sind für RMG-Empfänger nicht zu bezahlen. Der Aufruf des Innenministers an die Gemeinden, Häuser für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen, ist ins Leere hinein verhallt. Gerade mal ein Dutzend solcher Wohnungen wurden bereitgestellt.

Einige Gemeinden planen und fördern jetzt verstärkt den Bau von staatlich subventionierten Sozialwohnungen und erschwinglichen Mietwohnungen. Vor allem Letztere sind in Luxemburg leider immer noch eine Seltenheit. Parallel dazu sind es insbesondere zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich um die Integration von Flüchtlingen bemühen. Neben öffentlich geförderten Projekten der ASTI und von Cohabit’age, welches das Zusammenleben von Senioren und RMG-Empfängern fördern will, hat in Esch/Alzette eine engagierte junge Frau quasi in Eigenregie und ohne staatliche Hilfe ein kleines Netzwerk geschaffen, das es Flüchtlingen ermöglicht, bei Privatpersonen unterzukommen. In der Hauptstadt wurde mit „Oppent Haus“ kürzlich eine Plattform ins Leben gerufen, die das gleiche Ziel verfolgt. Zum ersten Treffen der Initiative kamen jedoch bedauerlicherweise fast mehr Flüchtlinge als interessierte Luxemburger.

Dabei braucht es solche Initiativen, um die Integration von Einwanderern voranzutreiben. Im gegenseitigen Austausch werden nicht nur Vorurteile abgebaut, sondern es entstehen auch Bekanntschaften und Freundschaften. Die Flüchtlinge können erkennen, dass nicht alle Luxemburger nur reiche, konservative Egoisten sind, denen es lediglich darum geht, ein dickes Auto zu fahren, ein großes Einfamilienhaus zu besitzen und möglichst viel Geld auf dem Sparkonto zu bunkern. Im Gegenzug werden die Luxemburger merken, dass Flüchtlinge keineswegs arbeitsscheue, frauenvergewaltigende und unsere Werte missachtende Terroristen sind.

Auf diese Weise entsteht eine wechselseitige Integration, die es den Einwanderern nicht nur ermöglicht, in Luxemburg eine ordentliche Unterkunft zu finden, sondern ihnen auch die Gelegenheit bietet, soziale Kontakte zu knüpfen, um eine Anstellung zu finden und sich ihren Lebensunterhalt selber zu verdienen.

Ein positiver Nebeneffekt dieser zivilgesellschaftlichen Flüchtlingsinitiativen ist, dass sie neue Formen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens hervorbringen, die der gesamten Gesellschaft durchaus zugute kommen könnten.