Kissenschlacht

Der Polizisten-Beruf ist nicht immer schön. Wer Nachtschicht hat, wird zuweilen beschimpft, angespuckt, getreten oder gebissen. Das ist mehr als unangenehm. Das ist gefährlich. Wenn Polizisten nachts in eine Wohnung geschickt werden, um für Ruhe zu sorgen, wissen sie meist nicht, was sie dort erwartet. Ob Waffen im Spiel sind oder ob die Menschen, die sie zur Räson bringen sollen, nicht von jetzt auf gleich durchdrehen. Das zehrt auch am stärksten Nervenkostüm.

Gestern machte auf Facebook ein heimlich gedrehtes Video eines Polizeieinsatzes die Runde. Zu sehen sind zwei Polizisten in einer Wohnung mit sechs eher harmlos aussehenden Jugendlichen. Es geht um nächtliche Ruhestörung. Einer der Beamten scheint gereizt, schmeißt ein Kissen nach einem jungen Mann und beschimpft ihn („Du Kallef“). Die Polizei verweist, zur Rechtfertigung, auf das hohe Konfliktpotenzial bei Nachteinsätzen. Ob gerade dann ein solch aggressives Auftreten der Beamten immer deeskalierend wirkt, sei mal in den Raum gestellt.

Tiefgreifender ist, dass es schlicht und einfach nicht geht, gerade in Uniform andere zu beschimpfen – es ist ein Missbrauch der Macht, die das Amt einem verleiht. Es hinterlässt hässliche Kratzer an einem Beruf, der eh nicht im besten Ruf steht. Das weiß eigentlich auch jeder Polizist. Oder sollte es wissen. Ist das nicht der Fall, sollten die Beamten noch einmal eingehend in dieser Hinsicht unterrichtet werden. Der Ruf der Polizei steht auf dem Spiel. Das ist nicht wenig.