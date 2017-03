Trompe-l’oeil

Les Etats-Unis reviennent sur le devant de la scène en Syrie et, deux fois de suite, bombardent „des cibles stratégiques“. Résultat, des dizaines de civils tués. L’Europe se tait. Lâche. Ah, si la frappe peu „chirurgicale“ avait émané de l’aviation russe! 27 capitales auraient pu crier au grand méchant loup et menacer Poutine le terrible de nouvelles sanctions.

Dire qu’en 2017 on en soit encore au schéma reaganien du bien et du mal, qu’on soit toujours réduit à l’état d’esclavage politique. Pendant la campagne américaine, le maître du Kremlin fut l’objet de toutes les suspicions. Il aurait tout fait pour accréditer Trump et discréditer Clinton. Peut-être. Mais qui s’est immiscé sans avoir de cesse en clamant haut et fort que seul Hillary était digne du Bureau ovale? Les Européens, caste aveugle qui refusait d’admettre que l’entreprise Clinton avait trop abusé du système.

Apparemment, immixtion n’est pas immixtion. Oui, le bien, le mal, le bon, le méchant ... Pourtant, Trump sera aux rendez-vous essentiels, comme l’eût été Mme Clinton. Il ira au sommet de l’OTAN, ses troupes reviendront au Moyen-Orient, son pays s’y livrera à l’habituel contrôle des richesses, aidé par les alliés locaux de toujours, c’est-à-dire les amis fidèles. La forme changera, le fond étant durable, et le monde restera sous tension, et la paix menacée.

Jeux de pouvoir, enjeux géoéconomiques et stratégiques avec, pour prétexte à toute exaction morale occidentale, un bouc émissaire. Que de milliards de dollars investis pour mettre main basse sur la Russie ces dernières décennies, que d’oligarques manipulés, achetés, pervertis. Que d’efforts de communication politique. Pour se heurter à un petit homme tout en muscles qui refuse de plier?

Pendant ce temps-là, les Etats-Unis d’Amérique et les Etats membres de l’Union européenne oublient que le défi premier du 21e siècle est le choc, non pas des religions, mais des cultures. Occident, Orient, deux philosophies, deux visions de l’existence, deux approches de la dignité humaine que tout oppose, la religion n’étant qu’un moyen d’illustrer le clivage.

Les fanatiques extrémistes de l’Orient sont des troupes de choc envoyées au front pour promouvoir un mode d’existence. Côté occidental, on a procédé différemment. L’économie fut et reste une drogue douce pour créer des hordes d’incultes, de frustrés, de populistes prêts à croire et à raconter n’importe quoi, le plus vil en l’homme n’étant pas canalisé par la culture au sens large du terme. Troupes de pauvres malheureux suffisamment conditionnés pour élire des Trump, des Le Pen et autres et dévier doucement les valeurs démocratiques vers une décadence ambiante aussi indigne que dangereuse qui ne peut que conforter l’Orient dans ses idées.

Engoncée dans ses égoïsmes mesquins, notre partie du monde croit vivre une passe difficile. Elle se trompe. La guerre qui est engagée changera la face du monde.