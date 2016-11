Von Beginn an haben nicht nur Gewerkschaften vor der massiven Sparpolitik gewarnt, die seit 2008 in Europa verfolgt wird. Dennoch wurden die Länder dazu angehalten, eben diese umzusetzen. Mit einem katastrophalen Ergebnis auf europäischer Ebene. Nicht nur, dass diese Politik der Kürzungen im Sozial- und Lohnbereich viele Menschen an den Rand der Existenz getrieben hat. Zudem hat sie trotz aller Anstrengungen keinen Ausweg aus der aktuellen Wirtschaftskrise herbeigeführt. Eine Studie der Arbeitnehmerkammern Luxemburg und Saarbrücken stellt im Gegenteil fest, dass immer weniger investiert wird und weder in der industriellen noch in der Bauproduktion irgendein Anstieg zu verzeichnen wäre.

Die Studie fordert, dass die europäischen Staaten endlich umdenken. Nur ein – mit einer hohen Verschuldung einhergehender – öffentlicher Investitionsschub könne in Zeiten, in denen Unternehmer nicht investieren, etwas bewirken. Ohne Alternativen riskieren die Menschen in Europa immer frustrierter zu werden und die Politik immer mehr leid zu sein.

Wenn die Politik jedoch keine Antworten auf richtige Fragen geben kann, dann werden die Menschen verstärkt auf jene hören, die falsche Antworten auf richtige Fragen geben, wie es Jean-Claude Reding, Präsident der Arbeitnehmerkammer, zusammenfasste. Sprich: Es droht eine Abkehr von der europäischen Idee und eine Rückkehr zu den Nationalstaaten.