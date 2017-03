Elections en manque de repères

Dans un sondage à paraître aujourd’hui, 73% des Français interrogés se prononcent en faveur de la création d’une Alliance européenne de défense et 59% d’entre eux seraient favorables à la création d’un budget voté par un parlement puis exécuté par un ministre de l’Economie et des Finances européen.

Résultat qui explique le bon score d’Emmanuel Macron dans la même enquête, puisqu’il est considéré comme le plus pro-européen des candidats par des sondés très inquiets des nombreux foyers de crises internationales et soucieux de la bonne entente franco-allemande, même s’ils estiment que la France doit retrouver son rôle de moteur au sein de l’UE. A contrario, deux tiers des interrogés veulent renégocier les Accords de Schengen.

Autre contradiction: si Macron est perçu comme le candidat le plus crédible en matière de politique extérieure, l’anti-européenne Marine Le Pen se place en seconde position, devançant le régalien François Fillon, suivi de deux points seulement par Jean-Luc Mélenchon.

A trois semaines du premier tour des élections présidentielles et alors que tous les pays du monde suivent cet étonnant scrutin qui se déroule chez nos voisins, on note que le trio de tête se stabilise avec Macron à 26%, Le Pen à 25,5% et Fillon à 17,5%, ce qui plaiderait pour un second tour Macron - Le Pen si le pourcentage des indécis était raisonnable, ce qu’il n’est pas avec quelque 40% des électeurs hésitants.

A noter que Jean-Luc Mélenchon sort son épingle du jeu avec quelque 14% tant que Benoît Hamon s’affaisse à 10%. L’atout de Marine Le Pen est évident. 83% de son électorat sont fixes contre 17%. François Fillon dispose de 72% d’intentions de votes fixes contre 28%. Pour Emmanuel Macron, le rapport est plus fragile à 62% contre 38%. En d’autres termes: les jeux ne sont pas faits. Si l’on peut affirmer sans grand risque que Le Pen sera au second tour, nul ne peut prédire qui de Macron ou de Fillon passera le cap.

„Fillon est mort politiquement“, entend-on dans les cénacles érudits. Mais ce n’est pas là que se trouvent les électeurs. Des hommes et des femmes certes dégrisés par les affaires qui ont pourri toute la campagne et privé la population de débats sur le fond, mais tout autant soucieux de stabilité. La France a le vague à l’âme.

Les Français doutent d’eux-mêmes et de l’avenir de leur pays dans un monde qui leur fait peur. Mauvaises prémisses pour un vote sage et mauvaise approche pour oser le renouveau.

Tant Fillon que Le Pen, ils ont un terrain connu. Conservatisme, catholicisme, droite extrême. Un peu comme Mélenchon et Hamon, gauchisant socialistes de gauche, ayant assuré leurs propres arrières sur tous les plans. Macron, lui, déconcerte, donc dérange. Ni à droite ni à gauche? Bizarre, non, quand c’est si facile d’être dans des schémas psychorigides.

Le Centre! Qu’est-ce-donc? Un ventre mou? Une vue de l’esprit? Ou de la bonne intelligence? Les campagnes électorales ont ceci d’intéressant qu’elles permettent d’observer par la petite lorgnette tous les défauts de nos sociétés démocratiques et au premier chef, l’évolution des égoïsmes.

La guerre fait des ravages un peu partout. Les équilibres internationaux traditionnels sont en rupture. Les clivages économiques et sociaux se creusent à nouveau.

Pourtant, dans notre vieille Europe, nous pleurnichons. A tous les niveaux. Trop d’immigration, trop de méchants étrangers, des salaires trop bas, trop de chômage, des heures de travail inacceptables, des prix trop élevés, des primes insuffisantes et, et, et …

En Afrique, en Amérique, en Asie, des millions d’êtres vivent sur des poudrières, dans des bidonvilles, n’ont pas d’eau courante, les enfants meurent toujours de famine, les viols sont quotidiens, les religions et les dictateurs oppriment, les forêts se meurent, les océans aussi.

Nous, nous avons les costards de Fillon, les gardes du corps de Le Pen, la femme de Macron, la fronde de Hamon, les règlements de compte de Mélenchon. En sus de la chape de plomb qui nous écrase, à savoir notre permanente insatisfaction et nos gémissements de nantis.

Nous en sommes arrivés à faire le commerce de nos valeurs d’antan: la liberté, l’égalité, la fraternité. Universelles.