Die Logistiker von morgen

Viele Schüler leben im Hier und Jetzt. Nur wenige machen sich schon in jungen Jahren Gedanken über ihre berufliche Zukunft. Doch die Grundlagen für den späteren beruflichen Erfolg werden bereits in der Schulzeit gelegt.

Es ist paradox, dass es in Luxemburg gleichzeitig freie Stellen und Arbeitslose gibt. Unpassende Ausbildungen erklären dies. So ist es sehr zu begrüßen, dass das Logistik-Cluster auf Schüler der „10e technique“ zugeht. In der Logistik gibt es dem Cluster-Manager Zeniti zufolge in der Zukunft noch eine Menge Jobs, auch für Schüler in der Ausbildung.

Wenn diese schon in der Lehre erste Erfahrungen mit dem Beruf des Logistikers machen können, lernen sie nicht nur in der realen Welt außerhalb des Klassenzimmers, sie können so auch relativ rasch feststellen, ob ihnen der Beruf liegt oder nicht. Dann ist es im Zweifelsfall nicht zu spät und es bleibt noch ausreichend Zeit, einen anderen Weg einzuschlagen.

Das gestern organisierte „Speed-Dating“, bei dem Schüler und Logistikunternehmen sich an einem Ort begegneten, ist eine gute Idee. Es vereinfacht die Jobsuche für die Schüler und auch die einstellenden Unternehmen haben die Möglichkeit, viele Kandidaten an nur einem Tag kennenzulernen. So werden ebenfalls die Chancen für Schüler erhöht, die sich für die Logistik begeistern, bei der Erstellung eines CV aber Schwierigkeiten haben.