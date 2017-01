Eine erfolgreiche Nische

Luxemburg ist das Land der Wirtschaftsnischen. Entwickelt sich die eine oder andere Branche gut, dann macht sich das schnell in den Wachstumszahlen des Landes bemerkbar. Doch die Konjunktur ist ein zyklisches Geschäft – mal boomt eine Branche, mal boomt eine andere. In einer Volkswirtschaft, die stabil aufgestellt ist, können die verschiedenen Wirtschaftssektoren sich so gegenseitig ausgleichen.

Und die Finanzwelt, der wichtigste Wirtschaftssektor des Landes, der seit Jahrzehnten für Wachstum sorgte, hat seit der Finanzkrise mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Banken bauen Stellen ab. Die Branche insgesamt ist auf der Suche nach den Geschäftsmodellen der Zukunft.

Luxemburg braucht also andere Wirtschaftssektoren, die die Rolle der Wachstumslokomotive übernehmen können. Seit Jahren arbeitet die Regierung daran. Sie setzt unter anderem auf Logistik. Millionen sind in einen Ausbau der Infrastruktur geflossen. Und die neuen Erfolgsmeldungen des Findel geben ihr recht. Der Luxemburger Flughafen hat sich mittlerweile zum sechstgrößten Frachtumschlagplatz in der EU gemausert. Auch bei den Passagieren boomt der Flughafen. Letztes Jahr konnte die Marke von drei Millionen Passagieren durchbrochen werden.

Klar wird der Findel nie den Finanzplatz ersetzen können. Er ist aber ein wichtiges Puzzlestück in der nationalen Diversifizierungspolitik.