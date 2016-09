Nun ist spätestens seit Courtelines Exkurs in die „Dons et legs“ bekannt, dass der Umgang mit solchen so einfach nicht ist, nie war und nie sein wird. Dass ganze Generationen gestandener Verwalter solcher Güter jedoch angeblich ein so riesiges Problem damit haben, anzugeben, was sie denn verwalten, ist dann doch erstaunlich. Seit 200 Jahren verwalten die Kirchenfabriken in Luxemburg Güter und Gelder der Kirche, darunter viele, die dieser geschenkt oder übertragen wurden. Jetzt, wo sie angeben sollen, was sie denn verwalten, weil all dies in einen gemeinsamen, neuen Fonds der Kirche fließen soll, schreien sie Zeter und Mordio nach mehr Zeit, weil sie erst einmal überprüfen müssen, was sie denn verwalten. Was sind das für Verwalter, die nicht wissen, was sie verwalten? Das ist so dick aufgetragen, dass es dann doch schwer zu glauben ist.

Das muss man auch nicht. Es ist ja einfacher. Die Kirchenfabriken sind gegen ihre eigene Auflösung und gegen den neuen Fonds. Beides wird ihren Mitgliedern in 285-facher Ausführung die Mittel für kommunales Ansehen und Einfluss entziehen. Menschlich durchaus verständlich, dass sie sich mit allen Mitteln dagegen wehren, wobei sie sich hauptsächlich auf Innenminister Dan Kersch als Gegenpart versteifen. Dabei setzt dieser nur die Konvention zwischen Staat und katholischer Kirche um, sprich Erzbistum, dem eigentlichen Eigentümer all jener verwalteten Güter. Die Kirchenfabriken unterstehen dem Erzbistum. Und hier drückt der Schuh, nicht auf politischer Ebene.

Um die Schaffung des Fonds unter Leitung des federführenden Erzbistums dennoch zu verhindern, verlagern die Kirchenfabriken die Diskussion taktisch von der rein innerkirchlichen auf die politische Ebene. Um auf dieser jenen gesellschaftlichen Druck gegen ihre Auflösung aufzubauen, den sie kirchenintern nur schwer aufbauen können, ohne offen gegen das Erzbistum vorzugehen und eine tiefe Kluft in der luxemburgischen katholischen Kirche aufzureißen. Was auch erklärt, dass sie höchstens am Rande darauf eingehen, dass sie auch im Rahmen der anstehenden Reform der Pfarreien-Landschaft ein zusätzliches innerkirchliches Problem darstellen. 285 Kirchenfabriken auf rund 30 verbleibende Pfarreien verteilt, wie soll das gehen? Gehofft wird, dass eine neue CSV-Regierung nach den nächsten Wahlen alles rückgängig machen wird.

Die Konvention kann abgeändert werden, wenn alle Parteien damit einverstanden sind. Hier liegt der Denkfehler des Syndikats der Kirchenfabriken. Denn das Erzbistum wird, nicht nur mit Blick auf die Pfarreien-Reform, zu keiner Änderung bereit sein. Das Bistum nämlich macht bereits jetzt Nägel mit Köpfen. Bis zum Inkrafttreten des Fonds-Gesetzes am 1. Januar 2017 werde das Erzbistum mit den Banken Gespräche führen, mit dem Zweck, die Konten der Kirchenfabriken auf den neuen Fonds als Rechtsnachfolger der Kirchenfabriken zu überschreiben, steht im Rundschreiben von Generalvikar Leo Wagener vom 16. August.

Dass nun Kritiker Erzbischof und Generalvikar bitten, im Sinne des Zweiten Vatikanischen Konzils, vom hohen Ross herunterzusteigen und auf die Basis zu hören, verwundert. Der Bischof soll die Basis einbeziehen, die Kirchenfabriken jedoch wohl nicht? Dabei wäre es doch schön, wenn jeder Christ erfährt, was seine christlichen Brüder in seiner Gemeinde denn so an Geldern oder Baugelände unter ihre Fittiche genommen haben. Schwer machbar natürlich, wenn die selber nicht wissen, was sie verwalten ...