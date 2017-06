Eine Frage des Gleichgewichts

Der neue nationale Naturschutzplan 2017-2021 soll vor allem eins: helfen, die hohe Lebensqualität hierzulande zu erhalten. Es ist richtig, dass eine intakte Natur und Rückzugsräume helfen, den stressigen Alltag besser zu bewältigen. Aber es ist leider auch richtig, dass sich diese Schutzzonen für Mensch und Tier immer mehr auf dem Rückzug befinden und der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung des Landes zum Opfer fallen. Und diese Entwicklung war bisher alles andere als harmonisch.

Deshalb muss man den Naturschutzplan der Regierung begrüßen. Er stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Denn dieser profitiert am meisten von einer intakten Umwelt, sei es in puncto Gesundheit, Freizeitgestaltung, Ernährung ... Die Natur erfüllt also viele Funktionen. Und wirtschaftlich wertvoll ist sie ebenfalls.

Luxemburg präsentiert sich ja bekanntermaßen gerne als Wander- und Naturparadies. Damit soll, ganz im Sinne des Nation Branding, das Land bekannter, Geld verdient und Arbeitsplätze geschaffen werden. Das geht aber nur, wenn wir die Umwelt schonen und schützen.

Der Plan der Regierung sieht deshalb vor, ein Gleichgewicht zwischen Natur, Wirtschaft und der unausweichlichen Entwicklung der Bevölkerungszahl herzustellen. Auf einem kleinen Territorium wie Luxemburg sicherlich keine einfache Aufgabe – dafür aber absolut notwendig.