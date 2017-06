Ist er wirklich überall?

Sie kennen das vielleicht aus dem Sport, die quasi reflexartige Überlegung, wenn es mal wieder um Doping geht: „Wenn es einer macht, machen es doch bestimmt alle.“ Was den Abgas-Skandal einer Automarke und ihrer Tochterfirmen angeht, so gibt es die gleiche Überlegung: „Das wird doch bestimmt in der ganzen Automobilbranche so gehandhabt.“ Stimmt das wirklich? Schwer zu sagen. Jedenfalls halten auch sogenannte Experten nicht mehr mit ihrer Meinung hinterm Berg, dass dies durchaus der Fall sein könnte. Und sprechen dabei fast alle im gleichen Atemzug vom möglichen Ende der Dieseltechnologie. Schließlich ging und geht es bei allen Manipulationen um die Verschleierung der wirklichen Emissionswerte von potenziell gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen.

Wird aber alles besser, wenn Dieselautos komplett von der Bildfläche verschwinden? Das ergibt eine neue Diskussion um die Effizienz anderer Verbrennungsmotoren und würde an dieser Stelle zu weit führen.

Generell ist es wohl so, dass über kurz oder lang alle Verbrennungsmotoren infrage gestellt werden. Andere Lösungen sind gefragt. Wären das Geld und der Aufwand, die in die Entwicklung der manipulativen Abschaltvorrichtungen gesteckt wurden, in die Entwicklung von alternativen Lösungen investiert worden, wäre man hier vielleicht schon einen kleinen Schritt weiter ...