Ist Wirtschaftlichkeit Trumpf?

Anstatt als großherzogliches Reglement kommt der Spitalplan in Zukunft als Gesetz daher. Bis es so weit ist, wird wohl noch sehr viel diskutiert werden müssen. Die AMMD ist jedenfalls fest gewillt, sich bis zur Verabschiedung des Textes Gehör zu verschaffen. Ihre gestrige Pressekonferenz (siehe S. 9) war die zweite innerhalb kürzester Zeit. Thema: Mehr Mitspracherecht für Ärzte in der Krankenhaus-Verwaltung.

Herunterbrechen ließe sich die Problematik auf: Wirtschaftlichkeit vs. Medizin. Auch im rezenten Gutachten des „Collège médical“ nimmt dieses Thema viel Platz ein. Ist aber, wie bei der AMMD, nur einer von mehreren Kritikpunkten. Doch auch bei fixer Bettenzahl oder Verteilung der Kompetenzzentren steht immer wieder zwischen den Zeilen: die Wirtschaftlichkeit. So viel und so oft, dass sogar die Gewerkschaft der Patienten, die „Patientevertriedung“, in ihrem Gutachten Anfang Oktober fast nur auf AMMD-Forderungen reagiert – und sich kaum inhaltlich mit dem Text unter dem Gesichtspunkt des Patienten beschäftigt.

Es bleibt zu hoffen, dass in den kommenden Diskussionen noch Platz bleibt für den Patienten: Ist der Trend hin zu immer mehr ambulanter Behandlung wirklich in seinem Sinne? Was ist mit den Folgebehandlungen? Wie steht es um die Qualität der Medizin im Allgemeinen? In den – und auch außerhalb der Krankenhäuser?