Viel wurde an dieser Stelle gegen den Faschismus der Marke Front national geschrieben. Alles außer Marine Le Pen wurde richtigerweise bei den Präsidentschaftswahlen gefordert. Mittlerweile hat die Republik mit Emmanuel Macron ihren jüngsten Präsidenten und es kommt, was zu befürchten war.

Konnte man die Linken nun wirklich nicht verstehen, wie sie im – berechtigten – Kampf gegen Neoliberale für eine Rechtsextreme wählen oder sich enthalten würden, so kann man sich jetzt nur über die Gegenseite wundern. Macron ist den Umfragen zufolge Everybody’s Darling und nicht einmal die jüngsten Leaks, die von „En Marche“ selbst lanciert wurden, scheinen Frankreichs Präsidenten etwas anzuhaben. Sicherlich kann man über die Methode Macron streiten. Dass er wenige Tage vor der Wahl sein Programm, sollte er denn bei den Parlamentswahlen gewinnen, zu legitimieren versucht, ist raffinierte Politik. Nicht mehr, nicht weniger.

Wer sich jedoch genauer mit seinen Vorhaben rund um den „Code du travail“ auseinandersetzt, kann nur zu einer Schlussfolgerung kommen: Wie können jene Franzosen, die wegen der loi El Khomri François Hollande zu einem unwählbaren Kandidaten machten, jetzt plötzlich so tun, als seien Macrons Pläne in Sachen Sozialabbau Peanuts? Leidet halb Frankreich unter Amnesie? Zyniker würden antworten, dass die meisten Franzosen noch gar nicht verstanden haben, was ihnen bevorsteht.

Dies, obschon Frankreichs Gewerkschaften bereits auf den Barrikaden sind und selbst der Unternehmerverband „Medef“ sich arg zurückhaltend äußert. Macron führt die Öffentlichkeit geschickt an der Nase herum, da seine Leaks bewusst allgemein gehalten sind und sein Premier einen langfristigen Sozialdialog verspricht. Maximalforderungen in Sachen Sozialabbau stellen, es aber jedem gerecht machen wollen – das kann in einem Land wie Frankreich nicht gut gehen.

Macron sollte es nach seiner Zeit als Minister in Hollandes Regierung besser wissen. Allerdings fällt auch dieser faule Apfel nicht weit vom Stamm ...