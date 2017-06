Perfektes Timing

Die Zufriedenheit war den Verantwortlichen gestern deutlich anzumerken. Pünktlich vor dem großen „Run“ auf die Plätze im Flugzeug für den Sommerurlaub ist das Terminal B fertig, um die Abfertigung zu erleichtern. Und nicht nur das. Wenn sich bewahrheitet, was der Luxairport an Wachstum für die Passagierzahlen innerhalb des Schengen-Raumes prognostiziert, ist diese Inbetriebnahme dringend nötig. Für Infrastrukturminister Bausch liegt die Grenze für die Auslastung des Findel bei rund fünf Millionen Passagieren. Das könnte schneller als gedacht erreicht sein, denn in den letzten Jahren haben sich immer mehr „Billigairlines“ wie Vueling, Easyjet oder Ryanair am Findel niedergelassen. „Ohne gezieltes Marketing dafür“, betont Luxairport-Geschäftsführer Johan Vanneste. Bei Ryanair mag das auch mit den Turbulenzen um den rheinland-pfälzischen Flughafen Hahn zusammenhängen. Den Zusammenhang will auch Vanneste nicht von der Hand weisen. Sowie eine Destination vom Hahn aus aufgegeben wird, kommt eine neue vom Findel hinzu. Die Airline bietet ab Herbst den Flug Barcelona von Luxemburg aus an. Auch diese Passagiere steigen vom Terminal B zu. Spätestens wenn eines Tages vom Terminal A aus Flüge in die USA möglich werden sollten, wie Minister Bausch sich das wünscht, ist die Zahl erreicht. „Das ist strategisch gedacht wegen der Arbeitsplätze im Finanzsektor und im ICTC-Bereich in Luxemburg“, sagt Bausch, „nicht, weil wir ein internationales Drehkreuz werden wollen.“