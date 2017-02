Der Starke Mann ...

Trump hier, Trump da, Trump überall, wo man nur hinblickt oder liest. Manche Zeitgenossen beginnen jetzt schon, an einer Überdosis „President Tweety“ zu leiden.

Dabei haben seine vier Jahre gerade erst begonnen. Seine ersten vier Jahre.

Sei’s drum, für alle, die bereits jetzt an einer indigestio trumpoliniensis leiden, now for something completely different: zum Thema Populismus nämlich.

Die populistische Sprache hat sich ein eigenes Vokabular zugelegt: Journalisten z.B. haben objektiv zu sein. Woran können wir erkennen, ob sie objektiv sind? Nun, ganz einfach, indem der „Hack“ sich die Ansichten der Populisten vollumfänglich zu eigen macht. Wenn er dies nicht tut, was bei diesen Knülchen bedauerlicherweise nur allzu oft der Fall ist, dann entlarvt er sich dergestalt als Angehöriger der Lügenpresse.

Politische Journalisten haben in der Sicht der Populisten neutral zu sein. Wann sind sie neutral? Nun, ganz einfach ... (siehe oben). Was solche Leute nicht begreifen, ist die Tatsache, dass ein politischer Journalist, der „neutral“ sein will, einem Eunuchen gleicht, der seinen Lebensunterhalt als Pornostar zu bestreiten sucht. Oder jemandem, der als Chirurg brillieren möchte, obwohl er weder Blut noch Träipen sehen kann.

Es gehört zum Kern des Metiers eines politischen Journalisten, allen voran des Kommentators, dass er Stellung bezieht. Jene Leute, die uns den Vorwurf machen, dass wir in unseren Kommentaren, z.B. über ... Trumpolini, nicht „neutral“ seien, geben damit schlicht zu erkennen, dass sie keine Zeitungsleser sind. Denn wer Zeitungen zu schätzen weiß, der erwartet von ihnen klare und deutliche Stellungnahmen. Und wem die Linie eines Blattes nicht passt? Nema problema! Der liest dann halt ein anderes. Gerade deshalb sind Pressefreiheit und Pressepluralismus ja so wichtig.

Ein weiteres Lieblingswort der Populisten – sowohl der Führer wie ihrer Gefolgschaft – ist der Terminus Volk. Ihr Begriff Das Volk™ umfasst aber nicht die Gesamtheit der Einwohner eines Landes – unter Einschluss aller Ethnien und Hautfarben. Das Volk™, das sind vielmehr nur wir Eingeborenen (hierzulande „Bioluxemburger“ in zumindest zweiter Generation, die zuvörderst ihr Stolz auf die Nichtbeherrschung der französischen Sprache eint), unter Ausschluss aller anderen und daher Minderwertigen. Und wer Das Volk™ zu kritisieren wagt, der vergreift sich an der Nation und ist ipso facto ein Verräter.

So wie der Schmierfink, der hier schreibt.

Die Geschichte sowie die US-amerikanische und vielleicht demnächst auch die französische Gegenwart zeigen, dass Das Volk™ mit schöner Regelmäßigkeit der Faszination für den Starken Mann erliegt. Das Volk™ verehrt den Starken Mann. Und dieser, als selbsternannter treuester Freund Des Volkes™, dankt es ihm mit ... eiskalter Verachtung. Und zwar immer wieder. Ausnahmslos. Sad.

Das Volk™ liebt den Starken Mann.

Und der Starke Mann? Fickt Das Volk™.

Genau so wie Trumpolini es jetzt schon mit jenen tut, die dumm genug waren, ihm seinen Faschoschrott zu glauben. Und wir bei all dem? Nun, wenn wir nicht höllisch aufpassen, dann fickt er uns gleich mit.

fwagner@tageblatt.lu