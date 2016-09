Starkes Symbol

Vor zwei Wochen hat Rektor Rainer Klump die neuen Studenten begrüßt, die in Belval ihr Studium aufnehmen. Dabei hat er ausdrücklich hervorgehoben, dass etwa die Hälfte der 6.200 eingeschriebenen Studierenden Luxemburger sind. Das spiegelte sich gleich auch in der zweiten Zeremonie der akademischen „Rentrée“ wider: Die Hälfte der 40 Doktoranden, die gestern ihre Diplome in Empfang nahmen, kommen aus Luxemburg.

Damit hat die Uni nach 13 Jahren zumindest eines ihrer Ziele erreicht: Sie macht es einer verhältnismäßig hohen Anzahl von jungen Leuten möglich, ein Hochschulstudium zu absolvieren und dabei ein beachtliches Niveau zu erreichen. Nicht alle, die bislang zum Studium ins Ausland gingen, sind mit einem Doktortitel zurückgekommen. Genauso aussagekräftig sind die Diplome auch in Bezug auf das Bildungsangebot der Uni. Sieben Informatiker wurden geehrt, fünf Biologen und jeweils vier Juristen und Ingenieure.

Sie symbolisieren die Ziele der Uni. Sie kann einerseits das Land mit hochkarätigen Informatikern, Spezialisten der Cybersicherheit versorgen. Sie bildet hochkarätige Ingenieure aus, die die heimische Industrie auf Vordermann bringen. Und die fünf neuen Biologen sind die Bestätigung, dass das von Professor Rudi Balling ins Leben gerufene „Luxembourg Centre for Systems Biomedecine“ auf dem richtigen Weg ist.