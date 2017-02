"Luxemburg nimmt Audi ins Visier", schrieb Spiegel online gestern Nachmittag und veröffentlichte einen einigermaßen positiven Beitrag ("une fois n’est pas coutume") über Luxemburg und seinen Umgang mit dem VW-Abgasskandal.

Robert Schneider rschneider@tageblatt.lu

Von der Tatsache abgesehen, dass das deutsche Medium den Beitrag ins Netz stellte, als die Pressekonferenz praktisch noch lief, und sich stolz auf ihm vorab vorliegende Unterlagen berief (was wir als Luxemburger Medium nicht unbedingt lustig finden), wurde der Nachhaltigkeitsminister bei der Skandalabwicklung seinem Berufstitel wohl gerecht.

Die 14 Maßnahmen, von denen einige schon seit geraumer Zeit umgesetzt sind, haben zum Teil einen reaktiven Charakter, andere sind eben gerade in Richtung Nachhaltigkeit gedacht. So wird der gesetzliche Rahmen so gestaltet werden, dass eine Überwachung des automobilen Marktes möglich ist; eine Reform bestehender Regeln, die dem EU-Recht vorgreifen und somit aus Luxemburg einen Vorreiter machen (auch wenn die Umsetzung angesichts der doch begrenzten Möglichkeiten eines kleinen Landes schwierig erscheint).

Außerdem trat der Minister erst vor die Presse, als er den kompletten Überblick über das doch technische und komplexe Dossier hatte. Demnach alles richtig gemacht, um gute Presse zu bekommen (siehe oben).