Milliarden für neue Produkte

Die Forschung und Entwicklung sind der Motor des Fortschritts. Unternehmen, die auch in Zukunft Bestand haben wollen, kommen daran nicht vorbei. In unserer schnelllebigen Zeit, mit immer kürzeren Produktzyklen, sind Investitionen in neue Produkte von hoher Bedeutung.

Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen wird auch immer härter und der Zeitdruck für die Entwicklungsabteilungen höher. Dies hat dazu geführt, dass vermehrt unfertige Waren auf den Markt kommen. Die „Early Adopter“, also die Konsumenten, die die neuesten Produkte als Erste nutzen wollen, werden immer mehr zu einer Art ausgelagerten Testabteilung.

Beispiele dafür gibt es viele, wie z.B. Samsung Electronics, das Unternehmen mit dem weltweit zweitgrößten Budget für Forschung und Entwicklung. Fast 13 Milliarden Dollar stehen den Südkoreanern zur Innovation zur Verfügung. Trotz dieser astronomisch hohen Summe schaffte es Samsung nicht, ein neues Handy auf den Markt zu bringen, dessen Akku nicht in den Händen der Nutzer explodiert. Die Folgekosten, die nun auf das Unternehmen zukommen, sind ein Vielfaches dessen, was ausgiebigere Tests gekostet hätten.

Die überstürzte Einführung des Smartphones wird zudem noch über Jahre hinaus den Ruf des Unternehmens schädigen. Nur ein Beispiel, wie wichtig Forschung und Entwicklung sind.