Das Petitionsrecht ist in der luxemburgischen Verfassung verankert und gehört somit zu den Grundrechten der Bürger des Großherzogtums. Durch das Petitionsrecht soll die Demokratie gestärkt und die Bürger enger in den politischen Entscheidungsprozess eingebunden werden.

Inzwischen wird dieses Recht allerdings immer öfter mit Füßen getreten. Bittgesuche, die fordern, dass Luxemburgisch als offizielle Radiosprache eingeführt und englische Lieder in die luxemburgische Sprache übersetzt werden („Trap an den Himmel“ oder „Looss et sinn“ lassen einen erschaudern), haben zwar bei der Petitionskommission keine Chance, lassen dennoch tief blicken.

Sind das tatsächlich die Fragen, welche die Bürger beschäftigen? Wollen wir unser Recht, in der Chamber Anliegen präsentieren zu dürfen, dafür nutzen, über die Übersetzung englischer Lieder zu diskutieren?

Marco Schank, Präsident der Petitionskommission der Chamber, spricht zu Recht davon, dass sich manche Bürger mit ihren Anliegen über das Petitionsrecht und das Parlament lustig machen.

Ein gefährlicher Spaß, denn mit der Demokratie und der Bürgerbeteiligung sollte man nicht spielen. Diese wurde immer wieder teuer und unter großen Opfern erkämpft.

Respekt und Seriosität sind das Mindeste, was man von mündigen Bürgern erwarten kann.