Siegt Le Pen, wird Dupont-Aignan Premier

Nach dem Tagesablauf vom Freitag – Treffen der beiden, gemeinsames Abkommen und die Le-Pen-Ankündigung, vor dem zweiten Wahlgang den Namen eines möglichen Premiers zu nennen (► Link ) – war diese Nachricht am Samstag keine wirkliche Überraschung mehr.

Der Front National freute sich kurz zuvor noch in der Person seines Vizepräsidenten über die Entscheidung des Ex-Kandidaten Nicolas Dupont-Aignan, Le Pens Kampagne zu unterstützen. Die neue Allianz sei eine "exzellente Nachricht" und "ein Wendepunkt in dieser Kampagne", sagte Florian Philippot am Samstagmorgen dem Fernsehsender BFM.

"Kein Gelegenheitsbündnis"



Bei der offiziellen Ankündigung am Samstag sagte Marine Le Pen: "Das ist kein Gelegenheitsbündnis. Die Rechtspopulistin stellte in Paris gemeinsam mit Nicolas Dupont-Aignan ein "patriotisches" Programm für die Stichwahl am kommenden Sonntag (7. Mai) vor, das einzig auf dem "besten Interesse der Nation" basiere.

Der konservative Dupont-Aignan hatte bei der ersten Wahlrunde am 23. April knapp 1,7 Millionen Stimmen bekommen - 4,7 Prozent der Gesamtstimmen. Sein Wechsel zu Le Pen nach seinem Ausscheiden aus dem Präsidentschaftsrennen spaltete seine Partei "Debout la France".

Ihr Vizepräsident Dominique Jamet verließ die Partei. Jamet sagte BFM, die Partei verliere durch die Unterstützung des Front National ihre "Reinheit". Die Allianz zwischen Le Pen und Dupont-Aignant sei "ein Paar, das mir nicht gefällt".