Angespuckt und abgehauen

Neben dem eiligen Fahrer, der zum Zahnarzt musste (► Link ), sticht noch ein Vorfall aus Esch heraus.

Zwei Gemeindebeamten wollten am Freitagnachmittag in der Fußgängerzone in der Rue du Commerce einem falsch geparkten Wagen ein Knöllchen ausstellen. Der Fahrer tauchte allerdings auf, schrie die Beamten an, spuckte einer Beamtin ins Gesicht und machte sich dann mit dem Auto aus dem Staub, wobei er zu allem Überdruss den zweiten Beamten anfuhr und am Knie verletzte! Die Polizei aus Esch ermittelt.

In der Nacht schließlich wurden zwei Führerscheine wegen Alkohol am Steuer eingezogen, und mussten in Luxemburg-Stadt vier Besoffene in die Ausnüchterungszelle, da sie öffentliches Ärgernis erregt hatten und die Polizeibeamten jeweils zum Schluss kamen, dass sie eine Gefahr für sich und andere darstellten.

Eine Fahrerflucht gab es derweil gegen 4.15 Uhr im Kreisverkehr "Irgäertchen". Der Unfallverursacher blieb zunächst stehen, um mit dem anderen betroffenen Fahrer einen "constat" auszufüllen. Plötzlich überlegte er es sich anders und flüchtete in seinem Wagen Richtung Findel. Eine Polizei-Fahndung blieb zunächst erfolglos.

Von vier Wohnungs-Einbrüchen sowie ebenfalls vier Einbrüchen in Autos gibt es eine Täterbeschreibung mit Zeugenaufruf. In Esch in der Rue Portland überraschte am Freitag eine Bewohnerin den Einbrecher, der durch ein Fenster flüchtete und Richtung Lallingen fort lief. Die Beschreibung: männlich, südländischer Typ, Mitte Dreissig, von korpulenter Statur, ca. 1,60 m groß, kurze schwarze Haare, trug einen grauen Kapuzenpullover mit schwarzen Ärmeln und weisse Turnschuhe. Hinweise an die Notrufnummer 113.

Bei einem misslungenen Trick-Diebstahlversuch (Brieftasche) kurz nach Mitternacht in der Rue de Bonneweg in Luxemburg wurde von einem der drei Täter nach Misslingen der Tat ein Klappmesser als Drohung eingesetzt. Ein Verdächtiger konnte dank der Angaben der Opfer verhaftet werden. Auf dem Kommissariat meldete sich kurz später ein weiteres Opfer, dem auf eine ähnliche Art und Weise von drei Tätern die Brieftasche entwendet wurde.