D’Digitaliséierung huet scho längst stattfonnt a mir ginn nach net sou richteg eens domat: Wéi vill Leit stinn all Dag am Stau fir bei hire Computer bei de Patron ze fueren? 90% vun all deene Leit kéinten, wéinst där “Digitaliséierung” vun hirer Aarbecht, ganz normal vun doheem aus schaffen. Fréier war et en “Atout” e Führerschäin ze hunn, haut geséich “hunn eng 100Mbit Internet Verbindung doheem” besser aus op engem CV!

Awer soulaang den Internet doheem ausschliisslech mat Entertainment a Verbindung bruecht gëtt, bréngt d’Digitaliséierung an eiser Gesellschaft näischt.

PRO vun der Teleaarbecht:

Reduktioun vum Stau vun 90% well déi Leit kënnen e groussen Deel vun doheem aus schaffe kënnen.

Mir bräichte keng Crèchë well d’Kanner doheem kënne versuergt a beschäftegt ginn.

Mir bräichte keng Maison Relaisë well d’Kanner souwisou entweder Mam oder Papp oder souguer déi 2 doheem hunn.

Wahrscheinlech wieren d’Altersheimer och net sou voll, well Bomi a Bopi op d’Kanner kënnen oppasse wann d’Eltere fir e Meeting musse an d’Firma fueren.

Déi Firme bräichte keng sou grouss zentraliséiert Gebaier mat Groussraumbüroën op ze riichten.

Ressource an Nerve gi gespuert…

Den ugestriefte finanziell gemoossene Wuesstem kéint bäibehale ginn an eventuell souguer gesteigert ginn.

… an et gëtt sécher nach vill méi Proën…

KONTRA:

De Patron kann net kontrolléieren op esou een “Teleaarbechter” och virum Computer sëtzt a seng Aarbecht mécht.

An do läit den Hues am Peffer:

Mir verkafen ons Liewenszäit an déi gëtt op d’Stonn Präsenz op enger zentraler Platz bezuelt op déi een sech muss hi beweege mat dem ganze Misär deen dat mat sech bréngt.

Obwuel d’Aarbechtsplaz scho laang digitaliséiert ass!!

Fazit:

De richtege Benefice vun der Digitaliséierung an onser Gesellschaft kann nëmmen op Vertrauensbasis jidderengem zegutt kommen.

D’Patrone missten an Zäite vu Whatsapp, Skype, Facebook, LinkedIn asw. akzeptéieren dass d’Aarbechtsplaz scho laang digitaliséiert ass an dëst zu hirem an dem Mataarbechter hirem Virdeel asetzen.

Awer! Vertrauen ass eben eng Kommoditéit déi duerch d’Digitaliséierung an onser Gesellschaft verluer geet… (Schutz vu perséinlechen Donnéeën, Angscht virun Iwwerwaachung, etc.)

Dofir sinn ech éischter pessimistesch a kucken traureg no wéi un engem “Mobilitéitskonzept” fir déi nächst 20 Joer gebastelt gëtt fir déi alldeeglech Migratioun an der Groussregioun duerch Mega-Investissementer an (dach eigentlech iwwerflësseg) Infrastrukture besser ze kanaliséieren.

Soulaang et e Statussymbol ass mat engem ëmmer méi décken Auto Moies am Stau ze stoen si mir wäit ewech vun de Beneficer déi d’Digitaliséierung versprécht a wäit dovun dass déi och an alle Beräicher effizient kann duerch gefouert ginn.

Raphael J.