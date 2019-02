Mehr als nur eine Kampagne, die von einem luxemburgischen Ministerium in Auftrag gegeben oder zumindest unterstützt wurde, verfehlte ihren Zweck, zementierte Stereotypen oder gab zu nicht viel mehr Anlass als einem müden Grinsen. Häufig ist schwer einzuschätzen, ob bereits die Auftraggeber aufgrund von mangelndem Wissen Anfragen formulierten, die nur in einem Debakel enden können, oder vielleicht auch die Auftragnehmer sich mehr dem schicken Schein als dem tatsächlichen Sein hingeben.

Derartige Fehler kann man einerseits vermeiden, wenn man sich mit einer Thematik eingehender beschäftigt. Andererseits hilft es aber, sich für ein Bottom-up- statt eines Top-down-Prinzips zu entscheiden. Mit dem neuen Musikvideo „S’il te plaît“ von Forsan und Julie ist es zwei jungen Luxemburgern gelungen, etwas zu vermitteln, das vielen erwachsenen Akteuren weitaus weniger gelingt: Sie haben ohne Beschönigung darauf aufmerksam gemacht, dass jeder Unfalltote einer zu viel ist und man das in seiner Macht Stehende tun sollte, um noch mehr unnötige Unfälle zu vermeiden.

Für die beiden ist die Vermittlung dieser Botschaft kein Geschäft, kein Auftrag, der aufgrund von Vetternwirtschaft zugesteckt wurde. Sie übernehmen Verantwortung, sprechen das an, was keiner hören will.

In einem Land, in dem man sich lieber über Radare, Bäume und Obdachlose, die sich in öffentlichen Verkehrsmitteln aufwärmen, aufregt als darüber, dass betrunken Autofahren eher die Regel als die Ausnahme darstellt.