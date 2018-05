Verkehrsminister François Bausch rühmt sich: 2017 gab es ein „historisches Minimum“ von 25 Verkehrstoten in Luxemburg. Aber die Bilanz der Verkehrsopfer 2018 könnte ganz anders ausfallen. Darüber schwieg der Minister in der gestrigen Pressekonferenz.

Dabei rückt seine „Vision zéro“ – also null tödliche Unfälle auf Luxemburgs Straßen – in immer weitere Ferne. Trotz immer mehr Radarfallen steigt die Zahl der fatalen Unfälle in diesem Jahr wieder. 2018 sind bereits 20 Menschen auf den Straßen des Großherzogtums gestorben – und das Jahr ist noch nicht einmal zur Hälfte vorüber. Sechs dieser Opfer waren Motorradfahrer. Genauso viele Biker starben 2017 insgesamt. Geht es in diesem Tempo weiter, steht in der Bilanz 2018 die doppelte Zahl an Verkehrstoten.

Fakt ist: Zu hohe Geschwindigkeit ist immer noch die häufigste Ursache von Verkehrsunfällen. Und zwar trotz Blitzern. Was genau bringen die Radarfallen also, außer Knöllchengeld für die Staatskasse?

An den Stellen, an denen die festen Geräte stehen, halten sich die meisten ans Tempolimit. Am Radar vorbei, drücken die genervten Autofahrer das Gaspedal dann wieder durch.

Das eigentliche Problem wird so offenbar nicht gelöst. Der Verkehrsminister sollte sich schleunigst effizientere Maßnahmen überlegen.