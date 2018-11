Wenn Luxemburger irgendwo hingehen, dann muss für Essen und Trinken gesorgt sein. Egal, ob es sich um ein Konzert, einen Flohmarkt oder irgendein „Dëppefest“ handelt: Ohne dass das leibliche Wohl gesichert ist, geht der Luxemburger nicht gerne aus dem Haus.

Das zählt auch für Sportveranstaltungen. Ein Fußball- oder Basketballspiel ohne frisch gezapftes Bier ist für viele Sportbegeisterte unvorstellbar. Sport fördert bekanntlich die Gruppenfähigkeit und die sozialen Kompetenzen. Und was für die Athleten das Spielfeld ist, ist für die Zuschauer die Buvette. Hier kann auch nach dem Match noch gefachsimpelt und im Idealfall auch noch mit den gegnerischen Fans angestoßen werden.

Aber nicht nur für viele Zuschauer ist der Vereinstresen von Bedeutung, auch für die Vereine selbst stellt er eine große Einnahmequelle dar. Da lohnt es sich schon, ein wenig mehr Aufwand zu betreiben, damit die Besucher mehr Geld ausgeben. Dafür zeigen die Sportfans wohl auch größeres Verständnis für eine Erhöhung der Eintrittspreise, die in der höchsten Basketball-Liga mittlerweile in den meisten Hallen bei zehn Euro pro Person liegen. Ob bei dieser Entwicklung eine vierköpfige Familie auch weiterhin noch Samstag für Samstag viel Geld in der Buvette lässt?