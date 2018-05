Hausdurchsuchungen in Medienhäusern kommen in Luxemburg zum Glück nicht allzu häufig vor. Gestern war dies aber der Fall. Auch wenn die Redaktionsräume des Radiosenders 100,7 im Rahmen der ChamberLeaks-Affäre nicht auf den Kopf gestellt wurden – was Justizsprecher Henri Eippers zur Aussage verleitet hat, Hausdurchsuchung sei ja nicht gleich Hausdurchsuchung –, so handelt es sich dennoch um mehr als eine Bagatelle.

Es geht nicht darum, dass Journalisten oder Medienhäuser über dem Gesetz stehen, sondern einzig und allein darum, dass sie ihre eigentliche Aufgabe erfüllen können. Politiker betonen dabei selbst gerne, wie wichtig die Pressefreiheit doch ist und welch wichtige Kontrollfunktion die Medien haben. Wenn es allerdings hart auf hart kommt, dann stört die vierte Gewalt und einige würde es dann doch eher arrangieren, die Kontrolle über die Presse zu haben, als von selbiger über die Schulter geschaut zu bekommen. Der Presserat hatte bereits vor der Hausdurchsuchung im Falle der ChamberLeaks darauf hingewiesen, dass die Aufdeckung mit Drohungen aus der Politik gekontert wurden. Es müssen aber nicht immer gleich Drohungen oder Hausdurchsuchungen sein, um die Arbeit der Journalisten zu erschweren.

Für den normalen Alltag reicht da die „Circulaire Bettel“, die den Journalisten u.a. den direkten Kontakt zu Mitarbeitern einer staatlichen Verwaltung verwehrt und sie an Pressesprecher verweist. So versucht der Staat die Kontrolle darüber zu haben, welche Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Die ChamberLeaks sind ein gutes Beispiel dafür, dass sich die Presse dennoch nicht unterkriegen lässt.