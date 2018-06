Und noch einmal dürfte das Verhalten Donald Trumps, dieses Mal beim G7-Treffen, den Europäern verdeutlicht haben, dass sie sich in den kommenden Jahren nicht mehr auf die Vereinigten Staaten verlassen können. Es müsste nun auch klar sein, dass die EU-Staaten als Teil des sogenannten Westens ihren eigenen Weg finden müssen. Denn die einst als verlässlicher und berechenbarer Partner geltenden USA haben die Führung abgelegt.

Für die Europäer heißt das, dass sie trotz der internen Streitigkeiten um die Flüchtlings- und Asylpolitik oder der sich abzeichnenden Auseinandersetzungen um den mehrjährigen europäischen Haushaltsplan weiter zusammenrücken müssen. Das bedeutet auch, die Wirtschafts- und Währungsunion voranzutreiben und die sich aufdrängenden Reformen anzugehen, wenn die EU widerstandsfähiger gemacht werden soll. Immerhin haben Trumps unberechenbare Rundumschläge und seine Weigerung einer konstruktiven, multilateralen Zusammenarbeit das Potenzial, die Welt in Sachen Wirtschaft, Umwelt oder Klima noch weiter aus den Fugen geraten zu lassen, als sie es ohnehin schon ist. Denn der US-Präsident hat alles andere als die Absicht, eine gerechtere, sauberere und sicherere Welt zu schaffen.

Bei den Bemühungen, die Differenzen zwischen den Europäern und Washington beizulegen, hat sich in den vergangenen Tagen und Wochen allerdings in auffallendem Maße auch gezeigt, wie wenig Großbritannien dazu beigetragen hat. London dürfte bereits die ersten Eindrücke davon bekommen, was es bedeutet, nicht mehr am Tisch der entscheidenden Akteure zu sitzen.