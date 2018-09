Dass es Wahlslogans gibt, die Wahlen mitentscheiden können, verdeutlicht in überzeugender Manier das „Yes we can“, das Obama zur Macht verhalf.

Die nationalen Slogans zur Parlamentswahl, also jene Slogans, die zurzeit auf Luxemburgs Straßen inflationär buhlen, sind da eher bescheiden. Banal und teils populistisch, so die Aussage von Dr. Christoph Purschke, Sprachwissenschaftler an der Uni in Belval, der die Slogans für uns analysierte.

Von einer emotionalen Umarmung des Wählers durch die LSAP über unfreiwillige Komik des ADR-Slogans bis zum Populismus der DP reicht die Palette der Interpretationen Purschkes.

Dass viele Parteien das Thema Identität, wohl auch unter Zugzwang, in ihren Slogans verarbeiteten (verarbeiten ließen), ist dabei offensichtlich auch ein Zugeständnis an neue und zumindest bei unseren Nachbarn recht erfolgreiche rechte und nationale Bewegungen.

Das ist schade, denn bislang präsentierte neben Splitterparteien nur die ADR klar abgrenzende Parolen.

Zuversichtliches „Yes we can“ gefällt eher als Tenor eines mutigen Wahlkampfes als unterschwellige Angstmacherei vor Nicht-Luxemburgischem.