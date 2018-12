Spätestens in vier Wochen sollen sich die Schöffenräte der fünf “Nordstad”-Gemeinden Schieren, Ettelbrück, Erpeldingen an der Sauer, Diekirch und Bettendorf zu Vorgesprächen in Richtung Fusion treffen. Man kann nur hoffen, dass sie mit mehr Fingerspitzengefühl an diese Sache herangehen, als das bis dato in diesem Dossier der Fall war. Denn rückblickend muss die Frage erlaubt sein, warum nicht gleich alle “Nordstad”-Gemeinden von ihren Nachbarn gefragt wurden, ob sie an einer eventuellen Fusion interessiert sind oder nicht. Warum wollten zuerst nur Ettelbrück, Schieren und Erpeldingen zusammenrücken?

In der sechsten “Nordstad”- Gemeinde war man bekanntlich von vornherein nicht an einer Fusion interessiert. Aber es wurde dennoch zum Thema einer Arbeitssitzung und auch einer öffentlichen Gemeinderatssitzung. Und hier brachte eine Rätin das, was im Moment viele Bürger nicht nur aus Colmar-Berg denken, auf den Punkt: Die Herangehensweise der Gemeindeväter aus Schieren, Ettelbrück und Erpeldingen würde bei ihr nicht unbedingt großes Vertrauen erwecken.

Vertrauen ist aber nun mal das Fundament für eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit. “Il y a du pain sur la planche”, meinte dieser Tage der Ettelbrücker Gemeindevater Jean-Paul Schaaf mit Blick auf die anstehenden Sondierungsgespräche.

Sie sagen es, Herr Bürgermeister!