Niemand spricht gerne über Vergewaltigungen. Und schon gar nicht über jene, die in Kriegsgebieten stattfinden. Das ist ja alles weit weg, sagt man sich. Ja, es ist weit weg. Aber Frauen als Kriegswaffen zu benutzen, zu foltern und zu verstümmeln, das geht uns alle etwas an. Insbesondere, weil es zum System geworden ist. In allen Regionen dieser Welt. Auch in Europa. Etwa in den sogenannten „Vergewaltigungslagern“ in Bosnien.

Und an Kriegen tragen wir nicht selten eine direkte oder indirekte Mitschuld. Wie es Friedensnobelpreisträger Dr. Denis Mukwege im Tageblatt-Interview formulierte, könnten wir uns auch in Luxemburg anders verhalten in Bezug auf unsere Smartphones oder Elektroautos. Ohne das Erz, das darin verbaut wurde, funktioniert diese Technik nicht. Und wegen des Erzes bekriegen sich die Parteien in der DR Kongo. Und eine der Kriegswaffen sind die Frauen. Es geht uns also doch etwas an.

Großherzogin Maria Teresa hat durch ihren Status und ihre gute Vernetzung die Möglichkeit, sich für das Schicksal jener Frauen einzusetzen und fährt mit drei Friedensnobelpreisträgern bei ihrem Forum Ende März regelrecht schweres Geschütz auf, um in der Kriegsrhetorik zu bleiben. Ganz nebenbei poliert sie dabei das Renommee Luxemburgs in der Welt auf. Das Thema muss auf die Agenda. Das ist ihr wichtig. Damit das Schweigen gebrochen wird. Nicht zwingend jenes der Opfer, sondern vor allem jenes der anderen Menschen.

Das Foto zeigt UN-Friedenstruppen bei einer Patrouille im Dorf Nhialdiu. Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt gegen Frauen werden auch nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens im September im Südsudan weiterhin als Waffe eingesetzt. Foto: Sam Mednick/AP/dpa