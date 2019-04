Emmanuel Macron ist ein ambitionierter Politiker. Er hatte Pläne, zunächst für sich, dann für Frankreich und für Europa. Diese Pläne sind ebenfalls vom Ehrgeiz durchdrungen, von hohen Ansprüchen, die jedoch die Franzosen überfordern. Denn ihnen sind Änderungen, Reformen suspekt, da sie allzu oft mit (weiterem) Verzicht und in der Folge dessen mit der Gefahr verbunden sind, sozial in die Prekarität abzurutschen. Erschwerend kommt hinzu, dass Macron das Image des Präsidenten der Reichen anhängt, das er wegen seiner Art nur schwer abstreifen kann, auch wenn er in dieser Hinsicht während seiner Auftritte im Rahmen der sogenannten „Grands débats“ einiges an Boden gutmachen konnte.

Offenbar aber gelingt es dem französischen Präsidenten nicht, die Franzosen von seiner Politik zu überzeugen. Daran ändert auch sein Entgegenkommen nichts, wenn er unter anderem neben den bereits im Januar versprochenen zwölf Milliarden Euro jetzt noch einmal fünf Milliarden Euro an Entlastungen bei der Einkommensteuer in Aussicht stellt. Die Situation scheint verfahren zu sein. Die Gelbwesten werden am heutigen Samstag wieder demonstrieren und die ebenso fragmentierte wie schwache politische Konkurrenz versucht aus dieser Gemengelage möglichst viel Kapital für die in vier Wochen anstehenden Europawahlen zu schlagen. Angesichts dessen kann nicht erwartet werden, dass die jüngsten Vorschläge von Emmanuel Macron dazu beitragen, die Gemüter zu beruhigen.