Samstagabend um 18.15 Uhr vor einem Restaurant im Müllerthal, nur ein paar wenige Kilometer vom Unglücksort entfernt: Noch ist alles ruhig, das Lokal öffnet erst um 18.30 Uhr. An einem Auto hinter dem Haus steht eine junge Frau und schüttelt ihre Schuhe aus. Jeans und T-Shirt sehen aus, als hätte sie im Garten mit Erde gearbeitet. Hat sie aber nicht. Sie ist die Person, die später im Innenraum der ehemaligen Mühle Essen und Getränke servieren wird und sich als Betreiberin outet. Sie müsse noch duschen, entschuldigt sie sich, man möge sich doch bitte gedulden. Sie habe Gastronomiekollegen geholfen, die wegen des Unwetters in arger Not seien. Später stellt sich heraus, sie hat auch das Personal der Kollegen bei sich aufgenommen. Deren Wohnraum ist durch das Unwetter unbewohnbar geworden.

Eine Solidarität wie diese ist unglaublich. Überall sind derzeit Menschen freiwillig stundenlang im Einsatz, putzen, kehren, räumen. Für eine sporadisch, aber wiederkehrend kritisierte Gesellschaft, deren Mitglieder zuallererst an sich selbst denken, mutet das ungewöhnlich an.

Von Ellbogen und “ich zuerst” ist im Müllerthal wie auch in Greiveldingen an diesen Tagen nichts zu spüren. Stimmt es überhaupt, dass wir alle nur zuerst an uns selbst denken? Im Osten des Landes wurde an diesem Wochenende der Gegenbeweis erbracht. Es ist schade, dass das gelebte Miteinander offenbar immer noch eine Naturkatastrophe wie diese braucht.