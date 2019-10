Am 24. Oktober wurde die neue grüne Bürgermeisterin von Differdingen, Christiane Brassel-Rausch, von Innenministerin Taina Bofferding vereidigt. Damit stehen in der Gemeinde die Zeichen auf Neuanfang nach der leidigen Gartenhaus-Affäre um Ex-Bürgermeister Roberto Traversini. Hier liegt der Ball jetzt bei der Justiz.

Der politische Neustart in der „Cité du fer“ durch die Nominierung von Christiane Brassel-Rausch äußert sich gleich auf mehreren Ebenen. Denn zum ersten Mal leitet eine Frau die Geschicke der Gemeinde. Sie bringt sicherlich eine andere Sichtweise auf die Dossiers und neue, frische Ideen mit ins Rathaus.

Brassel-Rausch hat aber noch einen weiteren Vorteil. Sie tritt unbelastet ihr neues Amt an, bietet deshalb wenig bis gar keine Angriffsfläche für etwaige Kritiker. Das ist wichtig für einen politischen Neuanfang, denn es bringt die dringend benötigte Ruhe in die Gemeinde.

Die neue erste Bürgerin von Differdingen wegen ihrer Unbelastetheit zu unterschätzen, wäre aber ein Fehler. Sie ist schon lange politisch interessiert und aktiv, war unter anderem seit Jahrzehnten Mitglied in mehreren Gemeindeausschüssen und ist die Vorsitzende der Ortssektion von „déi gréng“. Sie weiß, wo der Schuh in der Gemeinde drückt, und will gemeinsam mit den anderen Gemeinderäten die Probleme anpacken. Teamwork ist ihr wichtig.

Eine gewisse Eingewöhnungszeit wird Brassel-Rausch wohl brauchen, und die sollte man ihr zugestehen. Denn jeder Anfang ist schwer, aber der Wille ist da, etwas zu bewegen. Und das ist eine gute Basis.