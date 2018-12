Kommende Woche wird in Marrakesch der UN-Migrationspakt unterschrieben. Das Abkommen ist rechtlich nicht verpflichtend und untergräbt nicht die Souveränität der Staaten. Es soll Migration zum Wohl von Heimat- wie Zielländern von Migranten in geordnete Bahnen lenken. Seit September 2016 wurde an dem Text gearbeitet. Im Juli dieses Jahres einigten sich 193 der 194 UN-Mitgliedstaaten auf das nun vorliegende Dokument; nur Trumps USA scherten aus.

Demnach: Fast zwei Jahre wurde am Text gefeilt, im Juli wurde er angenommen. Doch nun, vier Monate später, sieht die Sache vollkommen anders aus. Erst war Ungarn ausgetreten, dann Österreich (während seiner EU-Ratspräsidentschaft). Was im Nachhinein wohl der Dammbruch war. Mittlerweile wollen auch Polen, Bulgarien, Tschechien und die Slowakei nicht mehr nach Marrakesch reisen. Andere zögern noch. Australien und Israel haben ebenfalls Abstand genommen. In Belgien ist eine Regierungskrise ausgebrochen wegen des Paktes.

Bevor diese Staaten gegen den Pakt Sturm liefen, haben das andere getan: Rechtsextreme in Europa schießen seit September 2016 gegen das Abkommen. Deren Argumentation haben Regierungschefs nun übernommen. So weit ist es gekommen in Europa: Minister machen sich die Ideen von Verschwörungstheoretikern zu eigen. Sicher ist: Die fehlenden Unterschriften gleich mehrerer EU-Staaten werden ein Zeichen rund um den Globus senden. Jenes, dass Europa nicht mehr ist, was es einmal war – ein Hort der Menschenrechte nämlich. Das ist ernüchternd. Und nichts anderes als eine Schande.