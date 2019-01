Ja, wenn der Trump erst mal an der Macht ist, wird das auch sein Gutes haben. Hieß es. Vor zwei Jahren. Dann könne sich Europa endlich aus der amerikanischen Fuchtel lösen. Selber zum Global Player werden. Make Europe Great Again demnach. Und Trump gab sein Bestes, um die alten Verbündeten vor den Kopf zu stoßen. Er brüskierte Merkel und Macron, umschleimte die Briten wegen ihres Brexit, drohte mit dem NATO-Ausstieg. Ganz davon abgesehen, dass er zu keinem Zeitpunkt durchblicken ließ, die Europäische Union auch nur halbwegs ernst zu nehmen.

Jetzt ist Trump seit zwei Jahren an der Macht. Seine Amtshalbzeit ist erreicht. Und die Europäer? Müssen einsehen, dass es ganz schön schwer ist, sich zu lösen. Wenn es um China geht, halten sie sich zum eigenen Wohlgefallen vornehm zurück und lassen die USA die Drecksarbeit verrichten. Der Syrien-Zug ist für die Europäer längst abgefahren, zu sagen hat man dort nichts. Wenn Trump die Wörter „Auto“ und „Zölle“ in einen Tweet packt, geht in Europas Hauptstädten das Zittern los. Beim Namen „Iran“ ebenso. Den Klimawandel bekämpft man gezwungenermaßen eh alleine.

Nicht zu vergessen ist der Nachahmungseffekt und damit Trumps Einfluss auf den Euro-Rechtspopulismus. Seine Art der Politik fand schnell eifrige Nachahmer. Die Wahrheit hat seitdem vielerorts weniger Wert. Die USA haben den UN-Migrationspakt als Erste zurückgewiesen, nicht wenige Europäer folgten.

In Washington wird weiter Politik gemacht, die die Welt mitprägt. Zurzeit hat das nichts Gutes. Auch für die Europäer nicht.